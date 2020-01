Hypotéka pro jediného žadatele – jaká jsou její specifika?

Počet žadatelů o hypotéku prokazující příjem má v očích banky nezanedbatelnou roli. Jaká specifika má žádost o hypotéku ze strany jednotlivce?

Banky vám mohou měřit přísnějším metrem

Situace, kdy splácení hypotéky závisí na jediném dlužníkovi, je pro banky více riziková v porovnání s případem, kdy se na splátce hypotéky podílí více osob. V krajním případě se tedy může stát, že:

- Banka bude po žadateli vyžadovat sjednání úvěrového pojištění s vinkulací plnění ve prospěch banky, tj. v případě pojistné události nevyplácí pojišťovna peníze pojištěnému ale bance.

- Banka hypotéku zamítne z důvodu rizikovosti, případně klientovi nabídne o něco vyšší úrokovou sazbu.

- Banka hypotéku zamítne z důvodu, že žadatel nemá dostatečně vysoké příjmy.

Maximální splatnost bude posuzována pouze s ohledem na váš věk

Žadatelé v pokročilém věku se dále musí smířit s tím, že maximální splatnost úvěru bude posuzována v závislosti na jejich věku (standardně platí, že pokud o hypotéku žádá více osob, banka je schopna odvodit maximální splatnost úvěru od věku nejmladšího žadatele).

Záznamy v klientských registrech mohou být skutečný problém

Zatímco v případě, kdy o hypotéku žádá více osob, lze nad drobnými pochybeními v podobě pozdních splátek přivřít oči, v okamžiku podávání žádosti o úvěr jednotlivcem už banky tak shovívavé být nemusí. Souvisí to s prvním bodem tohoto článku, úvěr je v případě, že dlužníkem je jediná osoba, pro banku rizikovější a tak přísněji posuzuje bonitu žadatele.

Omezené možnosti započtení doplňkových příjmů

Invalidní důchody, výsluhové penze, rodičovský příspěvek apod., tyto a další nestandardní příjmy umí banky běžně započítat do příjmů žadatelů o úvěr. Má to svá „ale“, banky mají pevně stanovenou maximální hranici, do které tyto příjmy započítávají, zpravidla se jedná o maximální přípustný podíl těchto doplňkových příjmů na celkových příjmech.

Platí to i opačně

Fakt, že je splácení hypotéky závislé pouze na jeho příjmu by měl vnímat i samotný žadatel. Žádost o hypotéce by mělo automaticky předcházet navýšení pohotovostní finanční rezervy, prověření stavu stávajících pojistných smluv a důkladné vyhodnocení toho, jestli jste schopni „ustát“ krátkodobý pokles či dokonce výpadek příjmů. Zaměřit byste se měli také na své stávající závazky (úvěry), který zbytečně zatěžují váš rozpočet. Zkuste tyto závazky před podáním žádosti splatit, konsolidovat či jakkoliv snížit jejich splátku.