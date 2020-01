Koronavirus zasáhl zámořské trhy

Zámořské indexy zažily po delší době den s radikálnějším propadem. Důvodem dnešního výprodeje je report druhého případu koronaviru na půdě USA. Virus, který byl poprvé objeven v Číně, se tentokrát objevil ve státě Illinois. Prozatím bylo reportováno přes 900 případů nakažení tímto virem, který připomíná klasickou chřipku. Pokud by se virus rozšířil globálně, experti upozorňují, že by to mělo velmi pravděpodobně negativní vliv na ekonomický růst . Připomínají také vliv eboly z roku 2014, sars z 2003 nebo ptačí chřipky 1997. Jedním z nejhorších sektorů dnes byl sektor energetický. I zde je ale patrný vliv výše zmíněného onemocnění. Kvůli obavám, že se v příštích týdnech bude výrazně méně cestovat totiž propadá i cena ropy na světových trzích. o 2,2 %. S touto obavou z omezení cestování již včera souvisely propady na akciích aerolinek, který dnes pokračuje dalšími poklesy. American Airlines oslabily o 4 % a Delta Air Lines potom o 2,4 %.Naštěstí virus není jediným hybatelem dnešního dění na kapitálovém trhu. Zprávy z korporátní sféry zaujal opět Boeing, který nejprve klesal o 1,3 %, když zveřejnil svůj záměr o další snížení produkce letounů 787 Dreamliner. V průběhu obchodování ale vyšla na povrch informace o komentáře FAA, který uvedl, že letouny MAX budou moci opět vzlétnout ještě před polovinou roku. Boeing tak zakončil obchodní seanci 1,7 % v plusu. Nejpozitivnějším titulem dneška je bezesporu Intel , který včera po uzavření trhu odreportoval výrazně lepší kvartální výsledky a dnes přidává úctyhodných 8,1 %. Úctyhodných samozřejmě především i díky situaci na zbytku trhu. American Express také reportoval lepší výsledky. Po úvodní euforii akcie sice poněkud zchladly, přesto ale zpevnily o 2,8 %.