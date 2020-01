Babišovy obraty kolem dopravy vadí opozici. Dva resorty ministr nezvládne, tvrdí

V pátek kolem osmé hodiny ráno si oficiálně převzal funkci ministra dopravy stávající ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ačkoli premiér Andrej Babiš prohlásil, že k žádnému sloučení ministerských resortů nedojde, dvě různá ministerstva od pátečního dne fakticky vede jeden člověk. "Odvolávám, co jsem odvolal…" poznamenal k tomu místopředseda TOP 09 Lukáš Otys. Premiér Babiš je o kvalitách dvojnásobného ministra Karla Havlíčka neochvějně přesvědčen. Členové opozičních stran si už tak jistí nejsou, navíc se řada z nich baví tím, v jak krátkém čase premiér dokázal převrátit a popřít některé své výroky.

Kritiku schytává zejména (ne)jmenování Vladimíra Kremlíka náměstkem a to, jak rychle Babiš zavrhl své pondělní prohlášení na téma slučování ministerstev. Řada politiků je přesvědčená o tom, že Havlíček nemá šanci dlouhodobě vést dva zcela rozdílné resorty, aniž by jeden z nich zkolaboval. Někteří v Havlíčkově jmenování dokonce spatřují snahu o centralizaci moci. "Nemám obavy o to, že by to pan ministr nezvládl. Je to o nastavení systému, o kompetencích, pravomocích, řídicích systémech a o kontrole. Pan ministr má o tom určitě jasnou představu. Já chápu, že někteří politici mají potřebu se k tomu vyjadřovat. Já jsem to i konzultoval s panem prezidentem, nominace proběhla, takže pokud já budu premiér, tak pan Havlíček bude ministr," prohlásil v pátek s jistotou premiér Babiš. Stínovou ministryni pro oblast dopravy Květu Matušovskou (KSČM) to také nenechává v klidu: "Jedná se o velice složitá ministerstva s různorodou agendou, což si pan premiér patrně neuvědomuje nebo uvědomovat nechce. Mnoho lidí zaměňuje ministerstvo dopravy za "ministerstvo výstavby infrastruktury", ale tak to není. Nebere se v potaz technologie dopravy a služby spojené s dopravou jak v oblasti nákladní, tak osobní, jak na silnici, tak na železnici," konstatovala Matušovská.

"Personální obsazení funkcí ministerstva dopravy je podmíněné získáním kvalifikovaných odborníků pro jednotlivé druhy dopravy. Nechci se nového pana ministra nijak dotknout, ale nejsem si jistá, že má dostatečnou znalost potřeb dopravy a organizace jeho práce, včetně schopnosti rozhodování o budoucnosti dopravního rezortu. Třeba nás příjemně překvapí, zatím to ale opravdu nepředpokládám. Pan premiér určitě ví, proč to dělá, doufám ale, že si také uvědomuje, že tento jeho experiment, protože jinak to nazvat nejde, může způsobit kolaps ne jednoho, ale rovnou dvou klíčových ministerstev. Jeho optimismus mu přeji, ale Česká republika si tento risk nemůže dovolit," řekla Matušovská.

Předseda ODS Petr Fiala premiéru Babišovi navíc doporučil, ať se přes víkend někam zavře a uklidí si ten nepořádek, který mu v hlavě nadělaly záležitosti kolem ministerstva dopravy.

"Ministři nerostou na stromech a já vyžaduju, aby ti ministři měli výkon. Já chápu, že opozice má některé svoje ministry na celý život. Pokud zkrátka někdo nezvládne funkci, tak já ho měním. Já chápu, že opozice má taky nějaký názor, ale já na to mám jiný názor. Hnutí ANO je nestandardní, já jsem taky nestandardní. Mě zplodily tradiční demokratické strany. Takže pan Havlíček, dokud já budu premiér, to bude řídit. Já mu v tom pomáhám," hájil své rozhodnutí Babiš.

"Škoda, že pan premiér nechodí do sněmovny, vzhledem k frekvenci otáček bychom ho mohli používat místo větráku," poznamenal na účet Babiše pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.





Sám Karel Havlíček smířlivě uvedl, že nepřišel nikoho poučovat, jen pomoci. Má v plánu zjednodušit organizační strukturu ministerstva dopravy a vyhlásit výběrové řízení na sekční náměstky. Prohlásil, že ti stávající budou mít šanci se do výběrového řízení přihlásit, ale jen za předpokladu, že jim bude sedět produktová struktura nového resortu a výběrová komise usoudí, že jsou vhodnými kandidáty. Plánuje i pečlivý výběr členů oné schvalovací komise. Podle Havlíčka je to záležitostí následujících týdnů.

V úmyslu má také zprovoznit plánovaných 75 km dálnic a další naplánované stavební projekty, které souvisí se zpřístupněním dalších úseků silnic a dálnic. Hodlá také sjednotit tarify dopravců. Vladimír Kremlík podle Havlíčka odvedl kus dobré práce a je mu maximálně nápomocný při přebírání resortu dopravy.

"Nemohu se ubránit dojmu, že panu premiérovi akutně dochází věrní souputníci a vláda je v regulérní personální krizi. Kdyby tomu totiž tak nebylo, neumím si představit, jak může premiér riskovat oslabení takto důležitého resortu jako je doprava, v podobě ministra Havlíčka sedícího minimálně na dvou židlích. Už ze samotné podstaty odpovědného řízení takto důležitého resortu není fyzicky ani časově možné takto resorty spravovat. Situace je ještě o to horší, že Česká republika zrovna neexceluje v oblasti výstavby silnic, či například vysokorychlostních železnic. Dálnice stavíme rychlostí 9 km za rok, potýkáme se dlouhodobě s problematickými a netransparentními tendry, ať už je to mýtné, nebo nyní e-shop na dálniční známky. Rychlovlaky naši zemi objíždí. Věřím, že by si občané této země zasloužili efektivnější a plnohodnotné řízení takto důležitého resortu," zhodnotil tento Babišův krok předseda Pirátů Ivan Bartoš.