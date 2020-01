Legenda fotbalového free-stylu David Grubl má úspěch i v architektuře: video, vizualizace

David Grubl tančí s míčem tak, že se kopaná stává uměleckým zážitkem. Ve fotbalovém volném stylu ostatně prorazil na mezinárodní scéně. Nyní překračuje tuzemské hranice také svojí architekturou – úspěchy mají například jeho návrhy sakrálních staveb. V následujícím rozhovoru popisuje svoji představu ideálního domu, porovnává různé regiony z ekologického hlediska a vysvětluje, proč se vrací do vlasti.

Jste úspěšný freestylový fotbalista, se svým týmem Fotbal bez limitů jste zpestřili například finále Ligy mistrů, v dovednostním souboji jste osobně porazil mistra světa Christiana Karembeu... Jsou vám tyto sportovní zkušenosti a schopnosti nějak užitečné v architektuře, nebo jde o úplně odlišné disciplíny?

Jsou to naprosto odlišné disciplíny, ale přece jen mě tento sport hodně naučil. Především je to disciplína, díky které jsem si vytvořil určité návyky a v neposlední řadě vytrvalost a stanovování cílů. Nejdůležitější je ale umět se nadchnout pro danou činnost a mít touhu se pořád zlepšovat.





Vynikáte taky v architektuře, například v mezinárodní soutěži Student Arch jste získal první místo. Čeho chcete profesně dosáhnout v budoucnu?

V téhle otázce si pořád nechávám dveře otevřené. Neupínám se myšlenkově k nějaké představě o své ideální profesní kariéře. Vždy si stanovuju krátkodobější cíle a na základě okolností reaguju na situaci. Důležité je, aby všechno co dělám mně dávalo nějaký vnitřní smysl a chuť se neustále rozvíjet.

Ve zmíněné mezinárodní soutěži vyhrála vaše horská kaple, do které jste navrhl zvláštní akustické prvky. Svoji diplomovou práci jste věnoval nové jihlavské synagoze. Tíhnete k duchovnu, nebo jsou tyto dva projekty ve vaší práci spíše výjimkami?

Mám rád výzvy a taky jsem zvyklý řešit projekty do hloubky. A přesně tohle jsem spatřil u zadání diplomové práce nové jihlavské synagogy, ke které jsem ještě navrhl židovské komunitní centrum a košer restauraci v parku Gustava Mahlera. Také v rámci své architektonické stáže na Kanárských ostrovech jsem pracoval na konstrukčních detailech křesťanského kostela na Tenerife, od slavného španělského architekta Fernanda Menise. Nejspíš i tahle zkušenost mně byla inspirací vyzkoušet si navrhnout vlastní sakrální stavbu, která by zapadla do okolní krajiny. Málokdy se architekt běžně v praxi dostane k návrhu sakrálních staveb, tak aspoň touhle formou jsem si to chtěl vyzkoušet.

Na titulní fotografii, tedy v samém úvodu tohoto článku jsme viděli vizualizaci alpské kaple. Zde následuje návrh nové jihlavské synagogy, židovského komunitního centra a košer restaurace. Zdroj všech fotografií: www.davidgrubl.cz

Jako architekt jste působil v Dánsku nebo Španělsku. Proč jste se vrátil zpátky do Brna, kde jste vystudoval Vysoké učení technické? Leckdo by čekal, že třeba v Dánsku, kde klienti mají větší kupní sílu, architekt pravděpodobněji dostane příležitost k seberealizaci…

Dostudovat VUT v Brně jsem se rozhodl hlavně kvůli vysoké úrovni výuky na Ústavu architektury Fakulty stavební. Studenti taky mají možnost v rámci jednoho semestru na bakalářském i magisterském stupni absolvovat povinnou stáž v architektonické kanceláři v ČR nebo zahraničí. Já se rozhodl pro výjezd do Dánska, kde jsem pracoval pro dvě architektonické kanceláře. Tyto zkušenosti mi umožnily inovativní pohled na architekturu a zároveň komplexní přístup k řešení problémů.

Na Instagramu jste zmínil knihu Udržitelný městský metabolismus, kterou jste prý dostal od environmentálně zaměřené dánské společnosti Lendager Group. Je pro Vás ekologie, respektive harmonická koexistence člověka s okolní přírodou, v architektuře důležitá?

Rozhodně ano. Tuhle důležitost jsem si nejvíce uvědomil až cestováním po světě, kde člověk vidí enormní rozdíly ve vztahu k ekologii mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Například skandinávské země mají velmi hluboký vztah k ekologii, který je propsaný v celé DNA společnosti. Naopak zkušenosti z Laosu, Vietnamu a Kambodži mě přesvědčily, že lidé nemají absolutně ponětí o ekologii. Zajímavé je taky sledovat vnímání ekologie mezi jednotlivými zeměmi Evropy, kdy ekonomická vyspělost zemí hezky odráží úroveň vnímání ekologie.

Kavárna na Brněnské přehradě

Jak by vypadal ideální rodinný dům nebo byt pro Davida Grubla?

Z širšího hlediska je pro mě důležitá lokalita, orientace pozemku, dostupnost veřejné dopravy, občanská vybavenost a další faktory, které mají velký vliv na budoucí život rodiny. Samotný dům nebo byt by měl být flexibilní a odrážet vzniklé potřeby rodiny. Dále by měl být navržen s nadčasovou elegancí a účelností. V neposlední řadě vidím důležitost v energetické soběstačnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

V moderních domech přibývají další a další technologie: úsporné zářivky, venkovní žaluzie nebo jiné stínící prvky, rekuperace, podlahové nebo jiné sofistikované vytápění, elektronické zabezpečovací systémy, domácí elektrárny… Neobáváte se, že z krásně namalované stavby může vzniknout uživatelsky náročný technologický labyrint?

Technologický labyrint samozřejmě vzniknout může, pokud si zvolíte špatného architekta nebo projektanta. Důležité je optimalizovat všechny tyhle aspekty už v rámci architektonické studie, kde se jednodušeji pracuje a upravují dispozice a ověřují se případné varianty řešení. Problém vidím, když si spousta investorů zvolí nejlevnější projekt, kterému pak někteří projektanti nevěnují dostatečnou pozornost a péči. Tím se celá stavba samozřejmě prodraží několikanásobně víc, protože kvůli nedomyšlenému projektu vynaložíte víc peněz na další technologie a materiál. V tomhle případě pak technologický labyrint určitě vzniknout může. Bohužel fázi výběru kvalitního architekta nebo projektanta investoři hluboce podceňují, ačkoliv je to jedna z nejdůležitějších věcí, co jim pak doopravdy ušetří peníze.

Autocentrum Volkswagen Group

Máte nějakou osobní zkušenost s takzvanými chytrými domy? Teď myslím primárně stavby, které mají být integrované „inteligentní elektroinstalací”, tak aby pečovaly o svého majitele a nevyžadovaly lidskou obsluhu.

Bezpochyby chytré domy jsou na vzestupu, jak se zvyšuje úroveň digitalizace. Zatím nemám moc praktických zkušeností v této oblasti, ale intenzivně se o tohle téma zajímám. V současné době spolupracuji s firmou Czech Energy Team, kde v roli koordinátora připravuji mezinárodní soutěž pro studenty a mladé architekty. Tématem bude získávání energie ze slunce - fotovoltaika, BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics, tedy fotovoltaika integrovaná do stavební konstrukce) apod. Touhle cestou mohou studenti navrhovat a hledat další řešení v oblasti chytrých domů.