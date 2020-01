Počasí ve světě: Nad Atlantikem se objevila obří cyklóna. Její dopady pocítí i Česko

Nad severní částí Atlantského oceánu se vytvořila obří cyklóna. Pro Island, Norsko a Grónsko to znamená chladné počasí a silný vítr. Dopady bouře pocítí i Česko.

Podle záběrů ze satelitu to vypadá, že by se do oka bouře, která se vynořila nad Atlantikem, mohlo schovat téměř celé Irsko. Cyklóna se začala tvořit ve čtvrtek, vrcholu dosáhne nejspíše v neděli. Tlak vzduchu bude velmi nízký, může klesnout pod 940 hektopascalů. Informaci přinesl portál severe-weather.eu.

Vliv cyklóny na Českou republiku se projeví až během následujícího týdne. "Během úterý počasí u nás ovlivní studená fronta, která je s tlakovou níží nad Atlantikem spojená. Nyní to vypadá, že přinese kromě velké oblačnosti a srážek, od 800 metrů sněhových, i zesílení větru a to zejména na západ území, kde by měl foukat čerstvý vítr o rychlosti až na 65 kilometrů za hodinu," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.