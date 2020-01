Graf dne: Palladium je výrazně překoupené, zasloužilo by korekci

Palladium stojí na čele nejúspěšnějších komodit v tomto roce. V tomto týdnu atakovalo úroveň 2500 dolarů za unci a od začátku roku už rostlo takřka o třetinu. Hlavním důvodem se zdá být nedostatečná nabídka na trhu. V posledních seancích jeho cena mírně klesla, i přesto je však komodita adeptem na další korekci. Dle oscilátoru GSI (Global Strenght Indicator) se nachází výrazně v překoupené oblasti nad 70 body. Ještě na začátku týdne se GSI palladia nacházelo na 97 bodech. Dnes kleslo na 88 bodů. V tomto týdnu by měl kov ztratit poprvé po čtyř růstových týdnech. Banka UBS předpovídá cenu palladia 2500 dolarů na konci každého čtvrtletí tohoto roku. To by na aktuálních cenách znamenalo mizivý růstový potenciál. Palladium se primárně využívá na výrobu automobilových katalyzátorů.

Oscilátor GSI ukazuje na výraznou překoupenost palladia, které jen od počátku roku přidalo takřka třetinu ceny. Zdroj: Bloomberg