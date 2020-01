Kryptomeny: Digitálne meny klesajú pred lunárnym Novým rokom

Trh s kryptomenami zostáva pod tlakom

Ethereum môže klesať, keďže sa vytvoril vzor hlavy a ramien

EOS klesá pod kľúčovú úroveň podpory

Po silnom raste cien na začiatku roka prišla na trh s kryptomenami korekcia. Bitcoin klesol o 10% a ťahal altcoiny nižšie. Najslávnejšia kryptomena navyše vytvorila vzor hlavy a ramien. Obchodníci by mali mať na pamäti, že likvidita na kryptomenovom trhu môže byť v nasledujúcom týždni nižšia v dôsledku lunárneho Nového roka v Ázii. Okrem toho môže pri prebiehajúcom klesajúcom trende hrať úlohu aj koronavírus.

Ethereum

Ethereum sa zastavil v raste po prekonaní vrchnej časti klesajúceho kanála a dostal sa ku kľúčovej úrovni 175 USD. Cena sa začala neskôr odrážať smerom nadol a vytvorila vzor hlavy a ramien s výstrihom na úrovni 160 USD. Pokiaľ ide o najbližšiu úroveň podpory, ktorú je potrebné sledovať, treba sa zamerať na 100-periódový kĺzavý priemer a cenovú zónu v rozmedzí pod hladinou 141 USD.

Zdroj: xStation5

EOS

EOS taktiež nasledoval Bitcoin a zaznamenal pokles. Od začiatku týždňa stratil altcoin okolo 15% svojej hodnoty. Cena sa snaží dostať pod úroveň podpory pohybujúcou sa okolo 61,8% úrovne Fibo. Ak by sa cena dostala nižšie, ďalším supportom by mohol byť kĺzavý priemer s periódou 200. Konečná úroveň podpory je lokalizovaná na hladine 2,60 USD. Najbližší odpor nájdete pri poslednom vrchole na úrovni 4,05 USD. Keďže však altcoin vykazuje jasnú štruktúru klesajúceho trendu s nižšími minimami a nižšími maximami, hľadanie vstupu pre dlhú pozíciu by mohlo byť riskantné.

Zdroj: xStation5

Správy zo sveta kryptomien

Centrálne banky doteraz nemali rovnaký postoj k otázke digitálnych mien. Situácia sa môže zmeniť, pretože niektoré z najdôležitejších svetových menových inštitúcií sa rozhodli spojiť na výskumné účely. Skupina pozostáva z Európskej centrálnej banky, Kanadskej banky, Anglickej banky, Japonskej banky, Riksbank a Švajčiarskej národnej banky. Štúdií sa zúčastní aj Banka medzinárodných vyrovnaní. Cieľom skupiny je zistiť, či existujú dôvody pre digitálne meny centrálnych bánk.