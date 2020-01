Počasí v Evropě: Bouře Gloria řádí ve Španělsku. Třináct obětí, čtyři lidé se pohřešují

Už třináct obětí si vyžádala bouře Gloria, která od víkendu pustoší Španělsko. Zemi sužuje extrémně silný vítr, prudké srážky a také přívaly sněhu. Počet obětí se může ještě zvýšit, čtyři lidé se totiž stále pohřešují. Kvůli bouři se v pátek mimořádně sejde španělská vláda. Vlny dosahující výšky až čtrnáct metrů bičující pobřeží oblíbených španělských letovisek. Zemi ničí rozvodněné řeky i přívaly sněhu ve vyšších polohách. Španělsko se vzpamatovává z úderu bouře Gloria. Více: Devastující Gloria. Na Mallorce změřili 14metrovou vlnu. Videa Na vyčíslení škod je podle premiéra Pedra Sáncheze ještě příliš brzy. Už teď je ale jasné, že půjde o sumy šplhající do stovek milionů korun. Gloria napáchala nejhorší škody za posledních dvacet let.

"Všechny domy na promenádě jsou zasažené. Je to katastrofa. To je to jediné slovo, kterým jde popsat současná situace v Tossa de Mar. Voda se na nás valila z obou stran, od moře i povodeň z vnitrozemí," řekla majitelka jedné z místních restaurací.

Sánchez svolal na pátek mimořádné zasedání vlády a slíbil rychlou pomoc. Nejhůř zasažené je Katalánsko, Andalusie a Baleárské ostrovy. Pět obětí hlásí Valencie. Záchranáři stále pátrají po čtyřech nezvěstných. "Nejdůležitější je, že stojíme bok po boku a spolupracujeme," řekl Sánchez.