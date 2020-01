Výklad přechodného ustanovení ke zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Jen pro úplnost si dovolujeme dodat, že návrh zákona byl dne 4. 12. 2019 projednán v Senátu, který přikázal vrátit vládní návrh zákona s pozměňovacími návrhy (netýkají se přechodného ustanovení k Dluhopisům ) zpět do Poslanecké sněmovny. Lze tudíž předpokládat, že bude kvůli tomuto návrhu zákona svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, tak aby se stihla předpokládaná účinnost od 1. ledna 2020 .

V této souvislosti považujeme za vhodnější variantu pro emitenty Dluhopisů , aby v případě, že dosud nevyplatili držitelům Dluhopisů dlužné úroky, na které mají dle příslušných emisních podmínek držitelé Dluhopisů právní nárok, vyplatili tyto dlužné úroky do konce roku 2019.

V současné době se daňová zpráva kloní k výkladu přechodného ustanovení, konkrétně znění: „…příjem plynoucí ode dne nabytí…,“ tak, že uvedené se vztahuje i na úrokový příjem z Dluhopisů , který bude vyplacený až po nabytí účinnosti zákona , i když tento příjem souvisí s úrokovým obdobím ještě před jeho nabytím. Z uvedeného výkladu daňové správy tedy vyplývá, že daň by měla být sražena u všech úrokových příjmů z Dluhopisů , které budou vyplaceny po nabytí účinnosti tohoto zákona .

Součástí návrhu novely je i zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 (dále jen „ Dluhopisy “), a to formou přechodného ustanovení Čl. IV. bod 4 k ustanovení § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které ovšem není novelou nijak dotčeno (bližší informace, prosím, nalezněte v našem předchozím vydání BDO Tax News).

