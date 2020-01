Změny sazeb DPH v roce 2020

Od 1. května 2020 do druhé snížené sazby DPH dále nově spadnou i další služby a zboží, které jsou nyní zařazeny v základní sazbě DPH . Jedná se například o drobné opravy nebo úpravy obuvi, kožených výrobků, jízdních kol, oděvů, elektronické poskytnutí knih, brožur, časopisů a kadeřnické a holičské služby.

Od 1. května 2020 do druhé snížené sazby DPH nově spadnou další služby a zboží, které jsou nyní zařazeny v první snížené sazbě DPH . Jde zejména o stravovací služby včetně podávání nealkoholických nápojů a točeného piva , vodné a stočné, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany a služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech.

V roce 2020 nás čekají velké změny v oblasti sazeb DPH , kdy v rámci zavádění elektronické evidence tržeb naši zákonodárci rozhodli o významném snížení DPH u řady zboží a služeb na 10 %. K první změně došlo již od 1.1. 2020 , a to u dodání tepla a chladu, kdy se 15% sazba DPH snížila na 10 %. Generální finanční ředitelství k této změně vydalo informaci, která např. obsahuje příklady k uplatnění sazby daně u vyúčtování záloh přijatých za teplo v roce 2019.

Michal je daňový poradce s několikaletými zkušenostmi získanými působením v daňově – advokátní kanceláři. Zabývá se zejména daní z přidané hodnoty a daněmi z příjmů.

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

