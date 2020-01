Čínský nový rok 2020: Znamení Krysy přeje novým začátkům i koncům

V sobotu 25. ledna začíná čínský nový rok a ponese se ve znamení Krysy. Ta kromě převzetí vlády po Vepři, který je v čínském horoskopu posledním znamením, také udělá první krok do nového desetiletí. Krysa je velmi aktivní znamení a přeje naplnění stanovených cílů a snů. Vláda Krysy bude spojena s prvkem Kovu, který nahradil loňskou Zemi. Kov je tvořivý element, který silně působí na vůli a životní energii. V kombinaci s aktivní a cílevědomou Krysou tvoří dokonale dynamickou kombinaci. Rok 2020 tak bude plný energie a v jeho průběhu budete mít pocit, že vás nechce nechat ani na chvíli vydechnout. Aby vám silná osobnost Krysy mohla být nápomocná, je třeba si stanovit konkrétní cíle, vytyčit milník, kterého chcete dosáhnout. Krysa se nenechá rozptýlit, je si vědoma svých kvalit a nebojí se vyrazit za úspěchem. Rok 2020 bude proti poměrně poklidnému loňsku akční. Nebude přát lenochům ani těm, kteří se bojí stát si za svým a postrádají asertivitu. Naopak bude nakloněn odvážným a ctižádostivým, kteří v tomto roce mají příležitost mnohého dosáhnout, pokud vydrží nepodlehnout touze po nicnedělání. Krysa umí skvěle hledat cesty, pokud jí dáte cíl. Neváhejte sdílet své zkušenosti se svým okolím a naopak vstřebávejte to, co vám prozradí. Získané informace později dokážete dobře využít. Krysa bude přát diplomatům a taktice. Mnoho vítězství vybojujete právě ze stínu, a aniž byste museli tasit meč. Prvek kovu navíc podpoří důslednost, rozhodnost a celkově komunikaci. Dejte si však pozor, abyste se z touhy po úspěchu nepřipletli do něčeho nekalého. Kov je prvkem řádu a pořádku, bude tedy dobré si pro každé vaše kroky nastavit jasná pravidla.

Krysa vás bude vybízet k vystoupení z komfortní zóny a zapracování na vlastním růstu. Dynamický rok plný výzev však bude také náročný a vyčerpávající. Jako protiváhu ke krysí hyperaktivitě si dopřejte kulturu, nevyhýbejte se návštěvám divadla nebo kina. Případně uvolněte mysl přebujelou nápady a plány při sportu nebo meditaci.

Pokud byste rádi navrátili klid a harmonii do rozhádané rodiny či vztahu, tento rok k tomu bude ideální příležitost. Rok 2020 bude také vhodný pro uzavírání manželství a založení rodiny. Do vztahu párů, které už sezdané jsou, Krysa vnese klid a pohodu. Ti jedinci, kteří zatím neměli na partnera štěstí, mají letos velkou šanci skoncovat se samotou.

Vyhněte se však nepromyšleným změnám v zaměstnání či vztazích, nárazovým "novotám" Krysa příliš neholduje. Snadno budete navazovat nová přátelství. Budete také empatičtější a ohleduplnější než obvykle. Tuto vlastnost využijte k nápravě starých křivd a pročištění domácí atmosféry.

Pokud jste v minulém roce investovali do nějakého projektu, právě letos se vám vaše vklady zúročí. Rozhodnete-li se začít podnikat až v tomto roce, připravte se na spoustu dřiny, ale také sladké plody vítězství. Za úspěch se pak nebojte odměnit něčím, co vám dělá radost, ať už je to návštěva oblíbené restaurace, nebo nákup drobné maličkosti.