Intelu (+5,6 %) pomohla datová centra, potěšil roční prognózou

Pokud Intel ve výsledcích za uplynulý kvartál něčím obzvláště potěšil, byla to jeho prognóza na probíhající čtvrtletí a celý tento rok. Jenom v letošním prvním kvartálu čeká příjem zhruba 19 miliard USD a v celém tomto roce pak 73,5 miliardy. Tržní odhady byly nastavené v průměru na 17,2 miliardy, respektive 72,2 miliardy. Odhady ale překonal i příjem a zisk za poslední tři měsíce loňského roku. Akcie v prodlouženém obchodování stouply až o 7,8 %. V premarketu přidávají dalších 5,6 %.

Největší americký výrobce čipů za solidní prognózu vděčí poptávce po čipech pro velká cloudová centra. Roční prognóza ale také prozrazuje, že růst ve druhé polovině roku trochu zvadne, což uvedl i finanční ředitel George Davis.

Příjem v posledním loňském čtvrtletí stoupl o 8 % na 20,2 miliardy USD při tržním odhadu 19,2 miliardy. Odhady překonal i zisk ve čtvrtém čtvrtletí, který si sáhl na 1,58 USD na akcii při odhadu 1,23 USD v průzkumu Bloombergu. Hrubá marže, což je procento tržeb po odečtení nákladů na výrobu, dosahovala ve čtvrtletí 58,8 %, což je ale meziročně pokles o 1,4 procentního bodu (z 60,2 % před rokem).

Intelu se v závěru roku nepodařilo uspokojit veškerou poptávku a letos zvedne výdaje do nových továren a vybavení na 17 miliard USD. Firma chce dostat produkci na úroveň, na které nebude jen uspokojovat poptávku, ale dokáže také vytvářet zásoby, prohlásil v telekonferenci s analytiky generální ředitel Bob Swan.

Poptávka po osobních počítačích se v uplynulém období docela držela. Firmy podle společnosti Gartner přecházely na novou verzi operačního systému Windows od Microsoftu. Podle Intelu se ale tento cyklus chýlí ke konci a letos bude poptávka oproti loňskému roku stagnovat. Intel má na trhu s procesory do osobních počítačů více než 80% podíl a ještě více ovládá na trhu se serverovými čipy, kde mu konkurují AMD a firmy jako Amazon.com, které chtějí přijít s vlastními čipovými produkty. Předpokládaná větší konkurence je podle představitelů Intelu jedním z důvodů, proč pro druhé pololetí očekávají slabší růst.

Divize Data Center Group, která se stará o dodávky procesorů pro datová centra, zvedla příjmy o 19 % na rekordních 7,2 miliardy USD, protože provozovatelé datových center, jako jsou Google, Facebook Inc. and Amazon.com zvyšovali svoje kapacity. Velké objednávky od nich ale chodívají v blocích, po kterých následuje slabší období, kdy se nové komponenty budují do počítačů, a podle Davise je kumšt odhadnout, kdy tento proud zase zeslábne.

V divizi Mobileye, která vyrábí čipy pro samořízená vozidla, se příjmy ve čtvrtém čtvrtletí zvedly meziročně o 31 % na 240 milionů USD.

Zdroje: Intel, Bloomberg