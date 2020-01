Nový stavební zákon: V Plzni se diskutovalo o změnách v oblasti stavebního práva

Seminář ke změně veřejného stavebního práva (fotografie: M. Pecuch)

Plzeň ve čtvrtek 23. ledna hostila seminář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky týkající se nového stavebního zákona. Se zástupci měst a obcí z Plzeňského kraje přijela diskutovat ministryně Klára Dostálová, za město Plzeň byl přítomen technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Ten také přijal k osobnímu jednání ministryni v salonku primátora, tématem diskuze byly připravované změny v oblasti stavebního práva, jejich dopad na města a obce, dále také například zřízení centrálního stavebního úřadu a další.

„Seminář vysvětluje, jak by měla vypadat rekodifikace stavebního práva do budoucna. Celý ten proces vnímám velmi optimisticky. S paní ministryní jsme si řekli, co města velikosti Plzně trápí, a jak na to stavební zákon bude reagovat. Česká republika nový stavební zákon potřebuje. S tím, co je navrženo a s úpravami, které k tomu probíhají, jsem spokojen,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Shodli jsme se na tom, že sledujeme společný cíl. Tím je zrychlit a zjednodušit stavební řízení,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. V současné době probíhá debata o detailech zákona. Velmi podnětné připomínky zazněly podle ministryně i z řad pléna na semináři v Plzni.

Výsledkem změny stavebního práva má být zrychlení a zjednodušení získání stavebního povolení pro běžného občana i většího investora. Například občané by měli mít možnost získat povolení k realizaci stavby do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a včetně soudního přezkumu. Součástí změn bude reforma stavební správy založená na vyčlenění části stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy, sjednocení stavebních úřadů do soustavy státních stavebních úřadů a vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy. Zároveň bude redukován počet dotčených orgánů s cílem jejich maximální integrace do státní stavební správy (zejména) na úrovni krajů.

Text: Eva Barborková

