Nejistota ohledně fúze operátorů v USA se promítla do tržeb Ericssonu (-9 %)

Ericsson ve výsledcích za 4Q nedosáhl na výhled zisku poté, co tržby v USA zasáhla nejistota ohledně navrhované fúze mezi T-Mobile US a Sprint. Jeho akcie klesají o 9 %.

Čisté tržby za čtvrtý kvartál ve výši 66,4 miliardy SEK nedosáhly na průměrný odhad trhu (65,99 miliardy SEK). Přesto firma navrhuje zvýšit dividendu za fiskální rok na 1,50 SEK na akcii (rok předtím 1,00 SEK).

Provozní zisk za čtvrté čtvrtletí činil pouhých 6,5 miliardy SEK ve srovnání s odhady trhu 7,1 miliardy SEK. Zisk ovlivnily i vyšší výdaje a akvizice výrobce antén Kathrein. Navíc generální ředitel Ericssonu Borje Ekholm uvedl, že výdaje letos zůstanou vysoké, protože Ericsson navyšuje investice do digitalizace svých interních procesů. Plus potřebuje také investovat do etiky a dodržování compliance poté, co v USA dostal pokutu ve výši 1 miliardy USD za úplatky a korupci.

Upravená hrubá marže 37,1 % tak podstřelila odhad o 10 bps, přičemž za ní stojí zejména nízká upravená hrubá marže u zmíněné divize Networks, která s 14,5 % hluboce podstřelila odhad 16,7 %.

Americké telefonní společnosti pozastavily výdaje na budování sítí nové generace, dokud nebude jisté, zda bude schválena fúze třetího a čtvrtého největšího operátora v zemi. Tato fúze je již od jejího ohlášení v roce 2018 zatěžkána žalobami a nyní je v rukou okresního soudce USA.

Tato nejistota vedla „ve čtvrtém čtvrtletí ke zpomalení v našem severoamerickém byznysu, což má za následek, že Severní Amerika má na určitou dobu nejnižší podíl na celkových tržbách,“ uvedl výkonný ředitel švédského výrobce síťových zařízení Borje Ekholm v prohlášení.

Nedostatečné zisky tak přerušily trend čím dál lepších výsledků za vedení Ekholma a jde o znepokojivé znamení pro výhled tohoto odvětví v blízké budoucnosti. USA jsou považovány za jednoho z průkopníků mobilních sítí 5G. Na některých trzích se teprve velice pomalu rozbíhají, protože operátoři čekají na dostupné spektrum a další důkazy toho, že je zákazníci skutečně chtějí.

Čínský rival Huawei Technologies má v USA červenou kvůli obavám z bezpečnosti, takže trh by měl být Ericssonu a jeho severské sestře Nokia široce otevřený. Nokia rovněž varovala, že proces dohody mezi Sprintem a T-Mobilem může prodeje 5G zpozdit.

Ekholm řekl, že hlavní fundamenty byznysu v Americe jsou stále silné. „Provoz stále roste. Proto se ohledně roku 2020 cítíme velmi dobře, přestože nevíme, kdy tato nejistota skončí, “ řekl po telefonu.

Zdroj: Bloomberg