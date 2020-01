Lagardeová chce aktualizovanou obecnou strategii ECB do konce roku 2020

Na tiskové konferenci následující po včerejším vyhlášení rozhodnutí rady guvernérů ECB, se rozjela poměrně živá diskuze, která umožnila nahlédnout na postoj Lagardeové, jež je v úřadu poměrně krátce, na několik ožehavých témat. Lagardeová vnímá pozitivně vývoj vyjednávání mezi USA a zbytkem světa, který se podle ní alespoň momentálně stáčí spíše k diskuzím nežli represi. Rizika do budoucnosti tak sice nadále vnímá jako vychýlená směrem dolů, nicméně již méně, než na posledním zasedání. Mnoho prostoru bylo věnováno i avizované reformulaci obecné strategie ECB. Lagardeová potvrdila, že by ji ráda představila do konce roku 2020 a měla by zahrnovat veškeré oblasti činnosti banky od analýz přes nástroje měnové politiky až po komunikaci navenek. Lagardeová ovšem odmítla naznačit, zda a případně jak by mohl být změněn inflační cíl. V neposlední řadě bylo mnoho pozornosti věnováno i deklarovaným snahám využít ECB jako nástroj boje proti klimatickým změnám. Ani v tomto směru nechtěla být její šéfka příliš konkrétní, nicméně potvrdila, že intenzivně studuje možnosti takových intervencí. Klimatickou změnu podle ní lze vnímat jako hrozbu pro finanční stabilitu a proto není vyloučeno, že by se boj proti ní dal zahrnout pod zákonný mandát ECB. Jako možnou munici pro boj proti klimatickým změnám zmínila například nákupy korporátních dluhopisů. Z aktuálních témat se Lagardeová vyjádřila i k brexitu, na který je podle ní eurový finanční systém dostatečně připraven. Naproti tomu stárnutí populace a úpadek evropské konkurenceschopnosti si podle ní bude žádat větší pozornost.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.