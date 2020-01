Důvěra v české ekonomice zahájila letošní rok poklesem, a to jak v podnikatelském sektoru, tak u spotřebitelů.

Indikátor celkové důvěry v tuzemské ekonomice je na nejslabší úrovni od května roku 2014.

Vývoj důvěry v české ekonomice za několik uplynulých měsíců podporuje očekávání, že tempo růstu HDP v závěru roku 2019 dále zpomalilo, a další zpomalení růstu české ekonomiky lze v celoročním vyjádření očekávat i letos.

Při pohledu na jednotlivé sektory ekonomiky je patrné zhoršení nálady v průmyslu a stavebnictví, zlepšení naopak hlásí obchod a služby. Výrazně se zhoršila nálada mezi spotřebiteli, jež je dle lednového průzkumu nejslabší od září roku 2014.

V případě průmyslu se zhoršilo hodnocení poptávky včetně té zahraniční.

Nálada v tuzemském průmyslu se vrátila na svou úroveň z loňského listopadu, což z historického pohledu znamená nejslabší úroveň důvěry od srpna 2013.

Na aktivitu v tuzemském průmyslu má nepříznivý dopad slabší hospodářský růst na našich hlavních exportních trzích, slábne ale i poptávka ze samotné české ekonomiky.

Ze čtvrtletního průzkumu ČSÚ je zřejmé, že nedostatečná poptávka je nyní již s přehledem hlavní bariérou růstu produkce v tuzemském průmyslu.

Zastávám nicméně názor, že zlepšení situace na poli obchodních vztahů mezi USA a Čínou by mohlo v dalších měsících náladu v tuzemském průmyslu zlepšit skrze zlepšení situace v mezinárodním obchodě.

Do poklesu nálady spotřebitelů se promítají především jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Nálada spotřebitelů je na svém nejnižším bodě od září roku 2014.

V případě spotřebitelů stále platí konstatování, že situace na tuzemském trhu práce zůstává příznivá a v tomto smyslu by se nálada spotřebitelů nijak zvlášť zhoršovat nemusela.

Náladu v posledních měsících zjevně zhoršovaly nejistoty spojené s vývojem ve světové ekonomice a jejich možný dopad na tuzemskou ekonomiku, a tím i na finanční situaci domácností.

Očekávám, že se zprávy ze světové ekonomiky a zejména z eurozóny budou v letošním prvním pololetí postupně zlepšovat, což by se mělo pozitivně projevit i na náladě tuzemských spotřebitelů.

Celkový vzkaz z průzkumu nálady v tuzemském ekonomice lze nicméně interpretovat tak, že růst české ekonomiky v závěru loňského roku zpomalil a na samotném počátku roku letošního se situace nezlepšila.

Za celý rok 2020 čekám další zpomalení celoročního růstu HDP, v mezičtvrtletním vyjádření by ale tempo růstu české ekonomiky mělo v průběhu letošního roku začít oživovat.

Odhaduji, že loni růst HDP České republiky zpomalil na 2,5 %, po růstu 2,8 % vykázaném v roce 2018.

Letos by měl růst HDP zpomalit do oblasti 2 %, můj konkrétní předpoklad činí 1,9 %.

Mezičtvrtletní tempo růstu HDP by se ale v průběhu letošního roku mělo začít oživovat v návaznosti na obdobný vývoj v eurozóně. V roce 2021 by mělo následovat oživení celoročního růstu české ekonomiky, můj odhad pro růst HDP v roce 2021 činí 2,4 %.