Ekonomický kalendář: Trh se soustředí na statistiky PMI

Shrnutí:

Flash výsledky statistik PMI dnes čekáme z Francie, Německa, Velké Británie a USA

Zajímavé by měly být také vystoupení globálních lídrů v Davosu

American Express (AXP.US) dnes reportuje výsledky

9:15 - France, PMI statistiky za leden. Francie je první důležitou ekonomikou, která dnes bude reportovat své výsledky. Výrobní PMI by mělo vzrůst z 50,4 bodů na 50,6 bodů. PMI ve službách by mělo naopak klesnout z 52,4 bodů na 52,2 bodů.

9:30 - Německo, PMI statistiky za leden. Zveřejnění německých dat PMI je pro finanční trhy vždy klíčové. Trhy doufají, že dlouhodobý pokles už narazil na své dno a po konsolidaci by indikátor mohl opět vykázat další známky růstu. I dnes by měla data zůstat výrazně v teritoriu kontrakce, nicméně se očekává zlepšení z 43,7 bodů na 44,5 bodů v případě výroby. Služby by měly přidat desetinu bodu na 53,0 bodů.

10:30 - Velká Británie, PMI statistiky za leden. Data z Velké Británie jsou v tomto týdnu důležitá kvůli zasedání BoE na konci měsíce. Ekonomické statistiky z tohoto týdne byly zatím pozitivní. Pokud by se obchodníci opět dočkali dobrého výsledku, tak BoE bude mít opět o důvod méně rozhodnout o případném poklesu sazeb. Výrobní index PMI by měl vzrůst z 47,5 bodů na 48,8 bodů. V případě PMI ve službách očekáváme vzestup z 50,0 bodů na 51,1 bodů.

12:30 - Diskuze o globálním ekonomickém výhledu v Davosu. Dosavadní jednání v Davosu do dění na trzích dosud zasáhla velmi málo a nejinak by tomu mělo být také po dnešním diskuzním panelu, i když lze jen velmi obtížně odhadnout, kam se diskuze světových vůdců dostane. Na panelu vystoupí Guvernér BoJ Kuroda, Šéfka MMF Georgieva, ministr financí USA Mnuchin, ECB guvernérka Lagardová a německý ministr financí Scholz.

14:30 - Kanada, maloobchodní prodeje za listopad. Očekáváno: +0,5 % m/m. Předchozí: -1,2 % m/m

15:45 - USA, statistiky PMI za leden. Statistiky PMI z USA jsou v poslední době silné a nic nenaznačuje tomu, že by se v brzké době měly dostat pod důležitou hranici 50 bodů. Výrobní index by měl zůstat nezměněn na 52,4 bodech. PMI ve službách by naopak mělo posílit z 52,8 bodů na 53,0 bodů.

Projevy centrálních bankéřů

10:30 - BoE Haskel

10:30 - ECB Villeroy & Knot

Výsledková sezóna