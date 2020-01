PMI ukáže oživení německého průmyslu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Tuzemská spotřebitelská důvěra po několika měsících ukázala v prosinci nárůst. Optimismus domácností by měl pokračovat i v lednu. PMI v eurozóně by měly ukázat mírné zlepšení. Zejména v Německu očekáváme oživení tamního průmyslu, který již v závěru minulého roku ukázal záblesk. Revize ratingu agenturou Fitch potvrdí současnou vysokou úroveň.

Spotřebitelská důvěra zůstává vysoká

Spotřebitelská důvěra v České republice zůstává i přes nedávný pokles vysoká. Prosinec ukázal opětovný mírný nárůst, který by mohl přetrvat i v lednu. Mzdy i maloobchodní tržby nadále rostou solidním tempem a i situace v Evropě je z pohledu spotřebitelů příznivější. Na druhou stranu důvodem růstu v prosinci byly vyšší úspory domácností, které v indexu působí kladně.

Dále budou publikovány předstihové ukazatele PMI. Ty by měly potvrdit stabilizaci ekonomické situace v eurozóně, což by mělo euru vytvářet podporu. Jak již ukázal lednový ZEW i německé PMI by se mělo odrazit vzhůru, což se projeví v nepatrném zlepšení PMI za celou eurozónu. Ústup špatné nálady zřejmě uvidíme zejména u průmyslníků.

Po konci obchodování vyjde revize ratingu České republiky agenturou Fitch. Neočekáváme, že by mělo dojít k jakékoli změně či úpravě výhledu. Stejně jako u ostatních agentur si držíme rating AA-, který je čtvrtým nejvyšším, a stabilní výhled.

ECB do konce roku představí novou strategii

První jednání ECB v tomto roce naplnilo naše očekávání. Změna nastavení měnových podmínek nebyla tentokrát na stole. Christine Lagarde potvrdila, že se pracuje na nové strategii centrální banky, která by měla být zveřejněna do konce tohoto roku. Zároveň ale odmítla prozradit své osobní preference ohledně přehodnocení inflačního cíle, který má být hlavním bodem nové strategie. Potvrdila také zájem centrální banky participovat v oblasti klimatických změn. Euro po tiskové konferenci skončilo o 0,2 % slabší vůči euru a poklesem reagoval i desetiletý výnos německého státního dluhopisu, a to až o pět bodů na -0,30 %. Na novinky z dílny Evropské centrální banky si tak budeme muset pár měsíců počkat. Do konce roku představí změny v konceptu měnové politiky a v září očekáváme další snížení úrokových sazeb a zdvojnásobení objemu nákupů finančních aktiv v rámci kvantitativního uvolňování s tím, jak se zhorší makroekonomické prostředí.

Polské maloobchodní tržby potvrdily dvouciferný nárůst oproti předchozímu měsíci a nárůst o 7,5 % oproti předchozímu roku. Záznam z jednání tamní centrální banky ukázal, že bankovní rada považuje současné nastavení sazeb za stabilizující faktor pro ekonomiku. Jejich změna tak nepřijde ani v nejbližších čtvrtletích. Inflace by měla zpomalit až k jejímu cíli v příštím roce. Proto většina rady neschválila pohyb ani jedním směrem. My očekáváme, že inflace bude pokračovat v růstu a s tím zesílí hlas jestřábů v radě. Proto by i tržní sazby měly zůstat výš. K samotnému zvýšení základní sazby to však stačit nebude.

Člen bankovní rady A. Michl ve svém včerejším projevu řekl, že preferuje stabilitu úrokových sazeb. Podle jeho slov je teď potřeba klid, aby se mohl vzpamatovat automobilový sektor. Očekává však, že inflace v první polovině zrychlí, a to až k 3,7 %. Tento názor je v souladu s našim očekáváním a i s předchozími vyjádřeními A. Michla.