Dimon: Centrální banky přifukují bublinu na státním dluhu, záporné sazby „neskončí dobře“

Jamie Dimon nemůže o negativních úrokových sazbách v Evropě a Japonsku anebo o veřejné politice ve Spojených státech během posledního desetiletí říct nic moc pozitivního.

Šéf banky JPMorgan Chase během rozhovoru ve středu se CNBC ostře kritizoval politiku negativních úrokových sazeb přijatou v Evropě a Japonsku. Dále dodává, že ekonomický růst v USA by mohl být téměř dvojnásobný, kdyby vládní politika byla lepší.

„Jedinou věcí, ze které mám obavy, jsou záporné úrokové sazby, QE a rozdíl mezi cenami akcií a cenami dluhopisů a výnosy a podobně. Je to jeden z největších experimentů všech dob a stále nevíme, jaký bude konečný výsledek ... Znáte někoho, kdo si skutečně koupil dluhopis s negativní úrokovou sazbou? Kupujícími jsou centrální banky a pojišťovny nebo indexové či pasivní fondy. Nikdy bych si nekoupil dluhopis se záporným úrokem, ledaže bych k tomu byl donucen. Z historického pohledu, když vidíte něco takového, nemusí to nutně skončit dobře,“ vyjádřil se Dimon.

Poté se zaměřil na americké federální fiskální a jiné hospodářské politiky. "Za posledních 11 let jsme měli asi 23% růst," řekl. "Měli jsme mít 40 plus, což by bylo normální. Byla to naše vlastní špatná politika infrastruktury, politika pracovních dovedností, soudní spory, regulace, daně, z čehož se něco podařilo napravit,“ co vedlo k tak pomalému růstu, dodal.

Dimon také varoval, že americká a globální ekonomika jsou náchylné k prudkému nárůstu inflace, který by mohl centrální banky překvapit.

"Největším překvapením by byla inflace, jakákoli inflace ve Spojených státech." Lidé si myslí, že centrální banky po celém světě si mohou dělat, co chtějí. Ale nemohou,“ uvedl během rozhovoru na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku.

"Budou muset být reaktory, a ne pouhými aktéry, pokud jdou následky určitým směrem.“ Rovněž uvedl, že politika negativních sazeb zvyšuje ceny státních dluhů, protože centrální banky skupují státní dluhopisy, aby snížily úrokové sazby. Na otázku, zda ve finančních aktivech vidí nějaké bubliny, řekl: „pouze ve státním dluhu.“

Prezident Donald Trump zastává na záporné úrokové sazby opačný názor a zdá se, že povzbuzuje Fed, aby přijal politiku v reakci na Evropskou unii, Japonsko a další hospodářské soupeře.

"Jsme nuceni konkurovat národům, které mají záporné sazby, něco velmi nového," řekl Trump během svého pterního projevu v Davosu. "To znamená, že jim za půjčování peněz platí, což je něco, na co bych si velmi rychle zvykl. Miluju to."

Zdroj: MarketWatch