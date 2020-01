ECB do konce roku představí novou strategii (Komentář)

První jednání ECB v tomto roce naplnilo naše očekávání. Změna nastavení měnových podmínek nebyla tentokrát na stole. Christine Lagarde potvrdila, že se pracuje na nové strategii centrální banky, která by měla být zveřejněna do konce tohoto roku. Zároveň ale odmítla prozradit své osobní preference ohledně přehodnocení inflačního cíle, který má být hlavním bodem nové strategie. Potvrdila také zájem centrální banky participovat v oblasti klimatických změn. Euro po tiskové konferenci skončilo o 0,2 % slabší vůči euru a poklesem reagoval i desetiletý výnos německého státního dluhopisu a to až o pět bodů na -0,30 %.

Polské maloobchodní tržby potvrdily dvouciferný nárůst oproti předchozímu měsíci a nárůst o 7,5 % oproti předchozímu roku. Záznam z jednání tamní centrální banky ukázal, že bankovní rada považuje současné nastavení sazeb za stabilizující faktor pro ekonomiku. Jejich změna tak nepřijde ani v nejbližších čtvrtletích. Inflace by měla zpomalit až k jejímu cíli v příštím roce. Proto většina rady neschválila pohyb ani jedním směrem. My očekáváme, že inflace bude pokračovat v růstu a s tím zesílí hlas jestřábů v radě. Proto by i tržní sazby měly zůstat výš. K samotnému zvýšení základní sazby to však stačit nebude.