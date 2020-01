Hezké druhé narozeniny, obchodní válko!

Bylo to v lednu 2018, kdy americký prezident Donald Trump vystřelil první salvu proti Číně a rozpoutal obchodní spor mezi oběma největšími světovými ekonomikami, který přerostl v obchodní válku. Následná série zvyšování cel zpomalila růst obou dvou a vymazala 416 miliard USD z akciového trhu v Šanghaji. Je to, jako by každému z 1,4 miliardy obyvatel Číny zmizelo z peněženky 300 dolarů, napsala ve svém résumé pro rozvíjející se trhy agentura Bloomberg.

Vzhledem k velikosti čínského trhu je to ale pořád trpasličí číslo – představuje pouhých 5 % ze současné kapitalizace 7,7 bilionu USD.

Dluhopisy byly ještě odolnější: průměrný výnos dluhu denominovaného v jüanu klesl v tomto období o třetinu. Slabší měna pomohla exportu, zatímco riziko selhání ve splátkách státních dluhopisů, měřené swapy úvěrového selhání (CDS), sestoupilo na 13leté minimum.

První salvu proti Číně vypálil Trump zvýšením cel na solární panely a pračky.

Těsně před dvouletým výročím obchodní války podepsaly Washington a Peking minulý týden předběžnou obchodní dohodu. Posouvají se tak do druhé fáze jednání, pro kterou ale podle nejnovějšího vyjádření amerického ministra financí Mnuchina není žádný termín. Druhou fázi obchodní dohody mohou prý obě strany sjednat před podzimními prezidentskými volbami v USA, ale také po nich.

Jaké teď vysílají čínské trhy signály? Do věci se sice míchá strach z možné epidemie nového typu koronaviru v Asii. Když ale odhlédneme od tohoto rizika, akcie čínských technologických firem a výrobců zboží zbytné spotřeby zpevňují a sílící domácí poptávka převažuje nad strachem v zahraničním obchodu.

Jak si v posledních dvou letech, ve kterých byla obchodní válka jedníím z dominujících témat, vedly rozvíjející strhy?

Akcie

Index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets klesl o 8,5 %, takže celková tržní kapitalizace se pro tuto třídu aktiv snížila i jeho přispěním o 1,79 bilionu USD. Když ale započítáme zahrnutí Saúdské Arábie a Argentiny do kolonky „rozvíjející se trhy“, zvedla se hodnota akcií od ledna 2018 ve skutečnosti o 623 miliard USD. Naopak po odečtení Číny a rozvíjejících se nováčků byla cena pro 23 rozvíjejících se ekonomik 1,37 bilionu USD ve ztracené hodnotě akcií. To je pokles o 6,8 %.

Dluhopisy

Pokud jde o ukazatel dluhopisů denominovaných v dolarech na rozvíjejících se trzích, jeho průměrný výnos v době kvasícího obchodní napětí rostl, byl to ale nárůst pouhých 11 bazických bodů na 4,72 %.



Dluhopisy v místní měně si vedly lépe. Průměrný výnos pro index Bloomberg Barclays pro tuto skupinu klesl o 87 bazických bodů na 4,07 %. Paradoxně to pomohlo Číně, která otevírala svůj domácí dluhopisový trh zahraničním investorům. Jak na něj přitékaly peníze, sestoupil výnos z papírů denominovaných v jüanech na 3,14 %.

Měny

Index měn rozvíjejících se trhů MSCI od ledna 2018 klesl o 2,6 %. Čínská měna se zřítila v polovině téhož roku, což podnítilo obavy z měnové války. Pak se ale stabilizovala a za dva roky je níže o 7,2 %.

Půjčovat si v amerických dolarech a investovat do aktiv na rozvíjejících se trzích byla obecně špatná strategie, i když mexické peso a indonéská rupie carry obchody odměnily. Volatilita se na forexových trzích snížila, což jde ruku v ruce s globálními trendy. Index JPMorgan pro 3měsíční implikovanou, tedy budoucí volatilitu klesl na 6,1 %, což je pokles o skoro 2 procentní body v porovnání se stavem před dvěma lety.

Většina akcií, dluhopisů a měn je na tom nyní lépe než uprostřed výprodejů roku 2018 a obchodní válka uprostřed stále úspěšnější rekonvalescence ustupuje do pozadí, alespoň tedy v myslích obchodníků.

Klíčovými tématy tohoto roku by mohly být rostoucí odhady firemních zisků, stále podpůrnější politika centrálních banka a prostor pro fiskální podporu ze strany rozvíjejících se zemí jako Indie. A hlavní rizika? Podle Bloombergu vzdorující inflace, americké prezidentské volby, hrozba americké ekonomické recese a celá škála dílčích událostí, které jsou v prostředí rozvíjejících se trhů bezmála pravidlem.