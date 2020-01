Plzeň míří do New Yorku a Washingtonu, pozve Američany na výroční Slavnosti svobody

Zástupci Plzně odletí koncem ledna do USA, aby pozvali osvoboditele i americkou veřejnost na Slavnosti svobody. Současně představí západočeskou metropoli jako atraktivní turistickou destinaci. Oslavy 75. výročí konce druhé světové války budou letos v Plzni mimořádné, potrvají výjimečných šest dnů. Uskuteční se od 1. do 6. května.

„Naše delegace navštíví české velvyslanectví ve Washingtonu D. C. a České centrum v New Yorku. V obou městech zahraje orchestr Pilsner Jazz Band, v New Yorku zahájí výstavu, na české ambasádě ve Washingtonu představí Plzeň nejen jako pořadatele Slavností svobody, ale také jako kulturní metropoli a centrum průmyslu, vědy a výzkumu. Na programu s námi spolupracují české zastupitelské úřady v USA, Česká centra a CzechTourism i zástupci krajanských organizací sdružených v Bohemian Benevolent Literary Association,“ přiblížil primátor Plzně Martin Baxa. Delegaci povede jeho náměstek Michal Vozobule, zúčastní se jí z vedení také radní Lucie Kantorová a zástupci organizačního týmu Slavností svobody.

Několikadenní program v USA vyvrcholí 29. ledna 2020 vernisáží výstavy 75th Anniversary of the Liberation of Pilsen and Western Czechoslovakia by the U. S. Army a slavnostním koncertem Pilsner Jazz Bandu s názvem Swinging the Freedom ve velkém sále newyorské Bohemian National Hall. Role hostitelky večera se ujme velvyslankyně ČR při OSN Marie Chatardová. „Koncertu na Manhattanu bude předcházet zahájení výstavy věnované osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou. Výstavu, kterou hostí České centrum New York (ČCNY), připravil Ivan Rollinger z Patton Memorial v Plzni s kolegy z týmu Slavností svobody. Hosty na výstavě v galerii ČCNY přivítá generální konzul ČR v New Yorku Miroslav Rameš,“ přiblížil program náměstek Michal Vozobule, jenž také promluví na úvod večera. Hovořit bude i kurátor výstavy Ivan Rollinger, veterán 2. pěší divize Earl Ingram a vnuk generála Pattona George Patton Waters. Součástí programu je tisková konference pro americké novináře připravená newyorskou pobočkou CzechTourism.

Plzeň byla jedním z posledních měst osvobozených za druhé světové války v Evropě armádou Spojených států amerických. Stalo se tak 6. května 1945. „Výstavou v New Yorku proto představíme postup spojeneckých vojsk z Normandie do Plzně a osvětlíme, jakou roli při osvobozování sehrál generál George S. Patton, i další historické události, které měly přímý dopad na Plzeňany a celý region. Návštěvníci se dozvědí i o temných letech 1948 až 1989, kdy se komunistický režim v Československu snažil, aby lidé na tento významný milník české historie zapomněli,“ přiblížila radní Lucie Kantorová. Výstava v New Yorku potrvá do 1. března.

„K oslavám osvobození americkou armádou se mohly Plzeň a celé západní Čechy vrátit až s pádem totalitního režimu v roce 1989. Prvních svobodných oslav v roce 1990 se zúčastnili i tehdejší prezident České republiky Václav Havel nebo velvyslankyně USA Shirley Temple Black, v letech následujících i diplomatka Madeleine Albrightová, původem Češka. Slavností se pravidelně účastní také velvyslanci USA v ČR a ve výročních letech nechybí současná americká armáda,“ doplnil Michal Vozobule.

„Mám velkou radost, že letos máme možnost představit Plzeň přímo v New Yorku a pozvat všechny k návštěvě této západočeské metropole,“ uvedla ředitelka CzechTourism Michaela Claudino. Podle ní není Plzeň jen rodištěm světově známého piva Pilsner Urquell, ale nachází se v ní i třetí největší synagoga na světě, jedno z největších náměstí v České republice či unikátní soubor bytových interiérů od architekta Adolfa Loose.

„Bude pro nás mimořádnou poctou hostit v České národní budově v New Yorku programy související s výročím osvobození západních Čech. Ještě větší poctou je pro nás to, že v Bohemian National Hall přivítáme osvoboditele a jejich rodiny, kterým chce Česká republika znovu poděkovat,“ reagoval Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra New York.

Programu v New Yorku bude předcházet obdobný program ve Washingtonu, kde Pilsner Jazz Band vystoupí v Kennedy Center for Performing Arts. Koncert bude streamován na webu a facebooku Kennedy Center www.kennedy-center.org Na českém velvyslanectví bude zahájena výstava významného českého výtvarníka a plzeňského rodáka Jiřího Slívy. Před koncertem předá náměstek Michal Vozobule stříbrnou pamětní medaili města Plzně panu Lincolnu Harnerovi, veteránovi druhé světové války, který se zúčastnil osvobozování Plzně v roce 1945, od té doby ale v západočeské metropoli nebyl. Třiadevadesátiletý Lincoln Harner bude srdečně pozván na letošní oslavy. „Dne 6. června 1944 se zúčastnil vylodění na Gold Beach, byl součástí 987th Field Artillery Battalion. Prošel mnoha kampaněmi a na konci války byl připojen k 16. obrněné divizi, se kterou osvobodil Plzeň,“ přiblížil Michal Vozobule.

Podrobnosti o programu Slavností svobody budou zveřejněny na www.slavnostisvobody.cz.

Text: Eva Barborková