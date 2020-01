Obyvatelům Libereckého kraje v roce 2018 sloužilo 201 veřejných knihoven a 35 poboček, pro téměř 50 tis. registrovaných čtenářů bylo k dispozici více než 2,8 mil. knih. Více než 59 tis. čtenářů využilo 409 počítačů s připojením na internet.

Pro potřeby státní statistiky jsou v oblasti kulturních zařízení využívány výstupy z rezortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Údaje jsou šetřeny za kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je stát (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo jiná ministerstva a územně samosprávné celky) a dále kulturní zařízení zřizovatelů církevních, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, podnikatelů (právnických i fyzických osob) aj.

Na konci roku 2018 bylo obyvatelům v Libereckém kraji k dispozici 201 veřejných knihoven a 35 poboček. Počet těchto zařízení z dlouhodobého pohledu postupně klesá – v roce 2000 bylo v kraji provozováno 243 knihoven s 31 pobočkami.

V roce 2000 si do knihoven, popř. jejich poboček, našlo cestu a nechalo se zaregistrovat 47 497 čtenářů. Nejvyšší počet zapsaných čtenářů za posledních 19 let byl zaznamenán v roce 2012 a představoval 59 624 osob. Od tohoto roku již evidovaní čtenáři každoročně ubývají – v roce 2018 bylo v evidencích vedeno 49 872 čtenářů (z toho více než čtvrtina ve věku do 15 let). Ve srovnání s rokem 2012 se počet čtenářů snížil o 9 752 osob (16,4 %), meziročně došlo k poklesu o 685 osob (1,4 %). V přepočtu na jedno zařízení tak připadlo 211 čtenářů, tj. 7. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejvíce registrovaných čtenářů bylo zaznamenáno v Hlavním městě Praze (2 496 osob), nejméně v Kraji Vysočina (118 osob).

V rámci výše uvedených knihoven a jejich poboček mohli čtenáři v Libereckém kraji v roce 2018 vybírat z více než 2,8 mil. knižních titulů. Necelou polovinu fondu tvořila krásná literatura, 32,9 % literatura naučná, elektronické dokumenty představovaly 0,4 % fondu. Celkově bylo evidováno 1,7 mil výpůjček, mezi kterými z 53,7 % dominovala krásná literatura určená pro dospělé čtenáře. Registrovaný čtenář si v průměru vypůjčil 33 knih. Nejpilnější čtenáři byli v Karlovarském a Zlínském kraji, v průměru zde připadalo 47, resp. 46 výpůjček na čtenáře. Naopak v Hlavním městě Praze na jednoho čtenáře připadlo pouze 29 výpůjček, Liberecký kraj se zařadil na druhou nejnižší příčku.

Kromě knihovního fondu jsou ve veřejných knihovnách k dispozici také počítače. V Libereckém kraji bylo v roce 2018 pro návštěvníky knihoven připraveno 451 počítačů, z toho 409 počítačů bylo připojeno k internetu a tuto službu využilo 59,2 tis. čtenářů.

Dalším prvkem z oblasti kulturních zařízení jsou památkové objekty s kulturně výchovným využitím, které jsou v kraji zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Patří sem hrady, zámky, kláštery, kostely, mlýny apod. Nejsou zde však zařazeny památky, které jsou ve správě muzea či galerie. V Libereckém kraji k památkovým objektům zpřístupněným návštěvníkům za vstupné patří např. státní hrady Bezděz, Houska, Sloup, Frýdštejn, Grabštejn, Trosky, Valdštejn, Rotštejn, vodní hrad Lipý, zámky Lemberk, Zákupy, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec nebo například vyhlídková věž kostela sv. Kříže v Jablonném v Podještědí, radniční věž a kostel Svaté Anny v Jablonci nad Nisou nebo Synagoga v Turnově.

V loňském roce 18 památkových objektů v Libereckém kraji navštívilo 626,6 tis. osob, což byla v posledních 19 letech osmá nejvyšší návštěvnost. Rekordní počet návštěvníků byl při stejném počtu objektů zaznamenán v roce 2007 (676,7 tis. osob). V areálu památek bylo v roce 2018 uskutečněno 515 kulturních akcí s účastí 348,3 tis. návštěvníků.

V Libereckém kraji bylo v loňském roce zájemcům k dispozici také 23 muzeí a památníků, 3 galerie a 8 poboček muzeí a galerií, ve kterých bylo možné shlédnout 114 expozic a 179 výstav. Počet návštěvníků expozic a výstav v kraji v roce 2018 dosáhl 292,2 tis. osob. Podle údajů Unie filmových distributorů bylo v Libereckém kraji v provozu 35 kin, v tom 20 zařízení se stálým provozem (z toho 2 multikina), 6 zařízení s nepravidelným a 9 zařízení s letním provozem.

