Trumpova cla jako nekončící příběh

Fórum ve švýcarském Davosu přineslo mimo jiné i setkání Donalda Trumpa s prezidentkou Evropské komise Ursulou von Leyenovou. Z perspektivy Donalda Trumpa se tak jednalo o „great talk.“ Prezidentovo nadšení pramení mimo jiné i z úspěšného dojednání první fáze obchodní dohody s Čínou a z naděje na uzavření dohod i s ostatními zeměmi.



V rozhovoru pro CNBC Trump oznámil, že Evropská unie nemá jinou možnost, než je podepsání obchodní dohody se Spojenými státy. V opačném případě by došlo k uvalení vysokých cel ze strany USA, a to nejen na evropské automobily, ale i na další zboží. Během minulých dnů Trump takovým scénářem opět pohrozil.



Donald Trump se svými kroky snaží systematicky snižovat obchodní deficity. To, že obrací pohled na Evropskou unii lze z určitého hlediska pochopit. Zboží plynoucí z USA do EU je cly zatíženo opravdu ve větší míře, nežli je tomu v opačném případě. Ačkoliv Spojené státy tento fakt po určité období ignorovaly, nyní – v období zpomalování americké ekonomiky – pro ně mohou zvýšená cla představovat dodatečné rozpočtové příjmy. I tak by ale stupňování obchodních válek nemělo představovat základní scénář platný pro následující měsíce. Důvodem jsou blížící se listopadové volby, v nichž bude Donald Trump usilovat o své znovuzvolení. A jak prezident dobře ví, škodlivé účinky nejistoty, která se objevuje v případě rostoucích rizik, se ani ekonomice USA nevyhýbají.



Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny