Ekonomický kalendář: Zasedá ECB a pokračuje výsledková sezóna v USA

Shrnutí:

ECB a norská Norges Bank by dnes sazby měnit neměly

Ropa by dnes kvůli situaci s koronavirem mohla zásoby z USA ignorovat

Intel, Procter & Gamble a Comcast dnes reportují své výsledky

10:00 - Polsko, maloobchodní prodeje za prosinec. Očekáváno: 7,3 % y/y. Předchozí: 5,9 % y/y

10:00 - Norges Bank rozhodnutí o sazbách. Norges Bank by dnes měla ponechat úrokové sazby beze změny na 1,5 %. Bude se jednat o zasedání bez následné tiskové konference. Banka by tedy neměla vyslat žádný silný signál a dopad na trh by měl být omezený.

13:45 - ECB rozhodnutí o sazbách. Na dnešním zasedání by Evropská centrální banka měla ponechat sazby beze změny. Pozornost bude zaměřena na tiskovou konferenci guvernérky ECB Lagardové, která by měla detailněji představit aktuální pohled na měnovou politiku centrální banky. Mohla by se dotknout problematiky inflačního cílování a také finanční stability a klimatické změny.

14:30 - USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Očekáváno: 215 tisíc. Předchozí: 204 tisíc

17:00 - USA, DOE zásoby ropy a ropných produktů. Včerejší zásoby API ukázaly na nárůst zásob o 1,6 mil. barelů. Výsledek se přidal ke tlaku na ropné trhy, který v těchto dnech vytváří obavy z nového koronaviru. Dle odhadů by dnes DOE měl vykázat mírný nárůst zásob ropy a výraznější vzestup v případě zásob destilovaných produktů a zásob benzínu. Kvůli pondělnímu státnímu svátku v USA je tentokrát zveřejnění pravidelných týdenních zásob o jeden den posunuto.

Projevy centrálních bankéřů

18:30 - Riksbank Ingves