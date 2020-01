Dnes zasedá ECB (23.1.2020)

Dnes se koná jednání ECB, od které trhy očekávají, že ponechá sazby beze změny. Připomeňme, že poslední snížení sazeb proběhlo v září loňského roku. To mělo rozsah deseti bodů, kdy depozitní sazba (nyní hlavní úroková sazba ECB) poklesla na -0,50 %. Mimo pokles sazeb přineslo zářijové zasedání také obnovení nákupu aktiv, a to v hodnotě 20 mld. měsíčně počínaje listopadem 2019. Kvantitativní uvolňování tak ECB obnovila po téměř roční pauze (předešlá vlna probíhala v letech 2014-2018).

Co se týká našeho pohledu, tak s očekáváním trhu souhlasíme. Dnešní zasedání by mělo přinést stabilní úrokové sazby, jejichž zvýšení očekáváme až v druhé polovině roku 2021 (viz níže přiložená tabulka). Pohyb sazeb směrem vzhůru by však byl podmíněn oživením eurozóny a jeho rozsah by nebyl nijak výrazný, a to i z důvodu křehkého vývoje jižních zemí eurozóny, na které musí brát ECB ohled při tvorbě společné měnové politiky.



Zajímavější by však dnešní jednání mělo být z hlediska dodatečných informací, díky kterým bychom se tak mohli dozvědět více o plánech na reformování ECB.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny