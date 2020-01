Čína odřízla město, kde řádí smrtící epidemie, od světa

Čínské úřady rozhodly, že město Wu-chan, ve kterém vypukla epidemie koronaviru, bude zcela uzavřeno až do odvolání. Obyvatelé mají zákaz vyjíždět. Byly pozastaveny všechny lety, vlaky i autobusy. Úřady potvrdily už více než 500 případů nakažení - sedmnáct lidí nemoci podlehlo.

V jedenáctimilionovém městě Wu-chan narůstá pocit úzkosti. Čína se rozhodla vyhlásit blokádu ve snaze zabránit šíření nového koronaviru, který má na svědomí už 17 životů. Informovala o tom britská televize BBC.

Úřady obyvatelům nařídily, aby z města neodcházeli a neodjížděli. Ve městě se rozmáhá panika. Lidé po ulicích chodí v rouškách. Někteří z nich se na sociálních sítích svěřili, že se jim chtělo plakat, když se dozvěděli o uzavření města. Jiní se obávají nedostatku potravin a tvrdí, že se cítí, jako by nastal konec světa.

V obchodech se tvoří obří fronty a regály se rychle vyprazdňují. Zoufalí lidé se snaží vytvořit si zásoby. U pokladen dochází ke rvačkám. A ceny potravin prudce rostou.

Až do odvolání byly pozastaveny lety, vlaky i autobusy. Omezení vstoupilo v platnost v deset hodin dopoledne místního času. Letiště a vlaková nádraží, kde jsou normálně davy lidí, zejí prázdnotou. Nejenže obyvatelé nesmí vycestovat - úřady jim doporučily, aby příliš často nevycházeli ven, vyhýbali se veřejným prostorům a velkým davům. Ruší se všelijaké kulturní akce, muzea a knihovny mají zavřeno.

Oficiální počet nakažených už překročil pět stovek. Reálná čísla ale mohou být mnohem vyšší. Všech 17 obětí zemřelo v provincii Chu-pej, jejímž hlavním městěm je právě Wu-chan, kde je ohnisko epidemie.

Virus se měl objevit na trhu s mořskými plody, kde probíhá nelegální obchod s volně žijícími zvířaty. Trh je od začátku roku uzavřený. Podle některých vědců může nemoc pocházet od hadů, jiní toto tvrzení ale zpochybňují.

Kde přesně se nový kmen koronaviru vzal, to nikdo neví. Lékaři ale už potvrdili, že se přenáší z člověka na člověka. Jak přesně k tomu ale dochází, to je zatím záhadou. Aktuálně na povrch vyplavala další znepokojivá informace - virus se dokáže mutovat. To úřadům znesnadňuje zabránit šíření epidemie.

Virus se dostal i za hranice Číny. Případy nakažení ohlásilo Japonsko, Tchaj-wan, Jižní Korea a Spojené státy. Existují obavy z celosvětové epidemie. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu mimořádně zasedla, aby rozhodla, zda vyhlásí stav globální zdravotní krize.

Diskuze jsou však obsáhlé a pokračovat se v nich bude i ve čtvrtek. "Abychom se mohli rozhodnout, potřebujeme více informací. Proto jsem požádal pohotovostní výbor, aby se znovu sešel a pokračoval v diskuzi. Vyhlášení stavu krize beru velmi vážně a jsem připraven tento krok učinit pouze po pečlivém zvážení všech důkazů," uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koronavirus postihuje dýchací soustavu a způsobuje zápal plic. Počáteční příznaky jsou horečka, kašel a slabost.