Rozbřesk: ECB startuje velkou revizi měnové politiky, co čekat?

ECB dnes oficiálně nastartuje velkou revizi měnové politiky, která pravděpodobně bude trvat až do konce roku 2020. Dnes bude ovšem trhy zajímat především celkový záběr chystané revize. Podle našeho názoru bude mít skutečně široký záběr a bude řešit hned několik velkých otázek.

Za prvé půjde o vyjasnění definice inflačního cíle. V posledních měsících éry Maria Draghiho začala ECB otevřeně mluvit o symetrickém inflačním závazku (tj. vysoká inflace je úplně stejně špatná jako nízká). Ne všichni možná byli tak přesvědčení o vhodnosti změny jako šéf ECB Draghi.



Za druhé, řada kritiků ECB i členů bankovní rady upozorňuje na vedlejší efekty nekonvenčních měnově-politických nástrojů. Záporné úrokové sazby se mohou kupříkladu podepsat na ziskovosti finančního sektoru a vést jeho účastníky k nezdravému riskování, které časem může podkopat finanční stabilitu. ECB se proto pravděpodobně zaměří na detailní analýzu vedlejších efektů konkrétních měnově-politických nástrojů.



Za třetí, novým tématem Christine Lagardeové je zelená politika. Ráda by prozkoumala možnosti boje proti klimatu přes zelenou politiku. Je ovšem těžko představitelné, že by ECB výrazněji přesměrovala kupříkladu program QE tak, aby skrze nákupy aktiv podporovala zelené projekty. Takových aktiv je jednak málo a současně nedává velký smysl, aby se ECB rozptylovala jinými cíli, když se jí v posledních letech příliš nedaří plnit ten hlavní (dostat inflaci do blízkosti 2% cíle).A v neposlední řadě se revize měnové politiky asi zaměří na procedurální změny. Christine Lagardeová mluvila o tom, že by chtěla být více konsensuální a transparentní než její předchůdce. Nastavit rozhodovací procesy více transparentně ovšem může být v případě ECB ošidné, zvlášť pokud by změna měla odkrýt a poukázat na národnostní rozdíly v hlasování.Kromě připravované revize bude v centru pozornosti na dnešním zasedání především tón doprovodného komentáře. Od prosincového setkání se vylepšila řada předstihových indikátorů a krátké tržní sazby v eurozóně šly vzhůru. ECB by jejich pohyb vzhůru de facto posvětila, pokud by doprovodný komentář vzhledem k rizikům přepsala do lehce optimističtějšího tónu. Česká koruna zatím rezignovala na testování 25,00 a vrátila se nad 25,10 EUR/CZK . Domácí kalendář je relativně prázdný a česká koruna bude ve vleku globální nálady. Ta je o poznání nervóznější než na začátku týdne, a to kvůli zprávám o šíření koronaviru v Číně.Zatímco hrozbu šíření koronaviru napříč Asií berou některé trhy vážně, tak na hlavních devizových trzích včetně toho eurodolarového je i nadále klid. Podstatnější událostí proto může být až dnešní zasedání ECB . My sice od něj nic dramatického nečekáme, ale tisková konference Ch. Lagardeové by alespoň mohla přinést určitý nárůst volatility.Ve střední Evropě pak zůstává pod tlakem forint, když měnový pár EUR/HUF se již ocitl zpět nad hranicí 336. Historická maxima (a pro forint minima) nad úrovní 337,50 tedy již opět nejsou daleko a ještě před zasedáním MNB (příští úterý) mohou být klidně znovu otestována. Cena ropy Brent se včera propadla o téměř 3 % a další více než procento odepisuje během ranního obchodování. Její cena se tak již dostala na dostřel 62 USD barel , nejnižší úrovně od začátku prosince 2019. Ropný trh viditelně vystrašila možnost rozšíření koronaviru napříč Asií, která by mohla rezultovat v negativní dopad na poptávku po ropě (prostřednictvím omezení cestování), podobně jako na počátku milénia v případě SARS.Medvědí sentiment navíc umocnil včerejší výsledek předběžných čísel k americkým zásobám. Ty totiž dle Amerického petrolejářského institutu API překvapivě vzrostly o 1,6 mil. barelů v případě surové ropy , zatímco zásoby benzínu se zvýšily o 4,5 mil. barelů a středních destilátů o 3,5 mil. barelů . Dnes přijde na řadu série oficiálních statistik z dílny EIA, které mohou dále podtrhnout negativní sentiment.