Ranní přehled: Trhy brzdí obavy z koronaviru a ze zpomalení růstu

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,141 bodů (+0.9% d/d); objem: 294 mil. Kč

Pražská burza se včera vyjímala mezi zápornými indexy Evropy a uzavřela v plusu +0,9 % d/d, měřeno indexem PX. Největším tahounem dne byly akcie Avastu (+3,2 % d/d), zavírací a maximální cena se vyšplhala k 163 Kč, beze zprávy, která by stála za tímto pohybem. Bankovní tituly se také posunuly do zeleného pásma. Erste Group uzavřela silnější o 1,2 % na 844 Kč a vrátila se na pondělní cenové úrovně. Moneta po úspěšném upsání emise podřízených desetiletých dluhopisů v objemu 2,6 miliardy Kč s kupónem 3,79 % pro prvních pět let uzavřela rovněž v plusu na 85,40 Kč (+0,7 %). Komerční banka nestála stranou ostatních bank a připsala si solidních 0,5 % na 808 Kč.

Až do pátku bude probíhat jubilejní 50. zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu, ze kterého přichází lehká nervozita ve formě informací o možném uvalení amerických cel na dovoz aut z EU. Případná americká cla by se dotkla i České republiky. Trump také podotkl, že vyjednávání s Evropskou unií jsou velmi náročná, dokonce náročnější než vyjednávání s Čínou.



USA - Dow Jones: 29,186 (-0.0%); S&P500: 3,322 (+0.0%); Nasdaq: 9,384 (+0.1%)

Akcie na Wall Street nedokázaly udržet zisky z úvodu dne a nakonec uzavřely seanci na zelené nule (S&P 500 +0,03 % d/d; 3 321,75 bodů). Sentiment negativně ovlivňují především obavy z možného rozšíření koronaviru a následného zpomalení ekonomického růstu. Čínské 11 milionové město Wuhan (původce viru) dnes zrušilo odchozí lety a omezilo veřejnou dopravu. Na zprávu reaguje negativně také ropa (WTI -3,0 % d/d; 56,66 USD) kvůli obavám z klesající poptávky.

V pokračující výsledkové sezóně překonala tržní odhady zejména díky růstu cloudových služeb spol. IBM (+3,4 %; 143,89 USD). Naopak akcie Netflixu (-3,6 %; 326 USD) reagovaly negativně na zpomalení nárůstu zákazníků kvůli sílící konkurenci. Tesla Motors (+4,1 %; 569,56 USD) se pak díky parabolickému růstu akcií za krátkou dobu stala poprvé v historii 100 mld. společností.



Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru ve středu velmi drobně oslabila, když se posunula z 25,10 na 25,15 Kč/EUR, krátce i na 25,20 Kč/EUR. Ostatní měny v regionu také mírně oslabily a korigovaly předchozí posilování. Dolar k euru pokračoval v klidném a nevýrazném obchodování poblíž úrovně 1,109 USD/EUR a nereagoval na žádné zprávy. Následně koruna k dolaru oslabila o 5 haléřů na 22,70 Kč/USD.



Kalendář – významné události

13:45 – Eurozóna: rozhodnutí ECB

14:30 – Eurozóna: tisková konference prezidentky ECB Lagardové

před trhem – Freeport-McMoran: výsledky za 4Q/19

před trhem – American Airlines: výsledky za 4Q/19

před trhem – Procter&Gamble: výsledky za 2Q/20

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce

po trhu – Intel: výsledky za 4Q/19