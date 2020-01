Americké akcie opět na nových maximech

Dnešní obchodování v USA se neslo v pozitivním duchu, ovšem jistá nervozita byla znát po celý den. Hlavní indexy sice uzavřely na nových historických maximech, nikoliv však na těch denních. Zdá se, že obava kvůli novému coronaviru se začíná přenášet i do hlav investorů. Trhy začaly couvat ze svých denních maxim po prohlášení čínské tiskové agentury ohledně přerušení odletů z města Wuhan. Stejně tak byla přerušena i železniční doprava. Pokud se nákaza začne šířit, může to pro některá odvětví znamenat značný útlum tržeb - nejvíce by byla ovlivněna letecká doprava, ale i obchod. Doufejme tedy, nejen z finančního hlediska, že se nákaza podaří zastavit.

Dalším klíčovým hybatelem trhů je aktuálně výsledková sezóna - ta se dostává do plného proudu. A právě reakce na nově zveřejněné výsledky byly smíšené. Pozitivně překvapila po delší době společnost IBM (+3,4 %). Naopak negativní reakce se dostavila u akcií Johnson & Johnson (-0,7 %). Výsledky tohoto zdravotnického gigantu sice neurazily, ale na další růst nestačily. V případě společnosti Netflix (-3,6 %) byla situace opačná - společnost představila velmi slušné výsledky (v předobchodní fázi byly akcie +2 %), ale opatrný výhled na klíčovém americkém trhu způsobil nakonec propad akcií.

Za zmínku pak stál propad akcií Boeing (-1,4 %), kterému se, navzdory prohlášení vedení společnosti, nedaří investory přesvědčit o tom, že model 737max začne brzy opět létat. Investoři mají naopak obavy z narůstajícího zadlužení společnosti. Kapitola sama pro sebe je pak společnost Tesla (+4,1 %), která se dneškem dostala na nová historická maxima. Ukončila den na 569,56 USD za akcii, ovšem intradenně byla i na neuvěřitelných 594,5 USD za akcii a dostala se tak na podobné ocenění jako například Volkswagen. Kam až poroste? Je opravdu budoucnost této společnosti tak jednoznačně růžová, jak naznačuje její aktuální ocenění? To ukáže až čas, osobně jsem ale názoru, že již vykazuje známky akciové bubliny a to značně nafouknuté.