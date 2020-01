Ministr dopravy Kremlík skončil. Ve funkci ho nahradí Karel Havlíček

Ve čvrtek 23. ledna oficiálně končí ve funkci dosavadní ministr dopravy Vladimír Kremlík. Na jeho místo v pátek nastoupí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Proti Havlíčkovu jmenování do funkce ministra dopravy nemají ostatní politici námitky, pokud se bude jednat pouze o dočasné opatření.

S dlouhodobým vedením dvou ministerských resortů jedním ministrem vyjádřil nesouhlas ministr kultury Lubomír Zaorálek i místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Obavy totiž budí návrh premiéra Andreje Babiše na sloučení několika různých ministerských rezortů. Proti návrhu se ostře vyjádřil i bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který premiérovi doporučil, ať si celou vládu raději řídí sám.

Ačkoli proti samotnému Havlíčkovi vystupuje ostře jen málokdo, jeho vedení resortu dopravy dává reálné obrysy nápadu premiéra Andreje Babiše na sloučení ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu. Podle vyjádření poslanců je jakékoli slučování ministerstev absolutní nesmysl, ať už se jedná o agendu průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje, nebo sloučení ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

"Na vládě jsme jednoznačně dospěli k závěru, že je to neefektivní a že by to k ničemu nevedlo. Žádný problém by se tím nevyřešil. Je evidentní, že každé z ministerstev má své vlastní zájmy. Ten problém se nevyřeší tím, že je sloučíme. My jsme řekli ne takovému slučování. Když řeknete sloučení sociálních věcí a zdravotnictví, tak to vlastně dělá rozpočet více než bilion korun," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

"Když si představím ministra, který by spravoval více než bilion korun a nesl za to odpovědnost, tak z toho podklesávají kolena. To je podle mě nemožné. Ministerstvo práce a sociálních věcí je podle mě z největších. Nejenom z hlediska peněz, ale z hlediska agendy. Už dlouhodobě obdivuji každého ministra práce a sociálních věcí. Zdravotnictví je další gigant. Já si nedovedu představit, jak by se to dalo uřídit. To jeden ministr kapacitně nezvládne. Samo například ministerstvo dopravy je obrovské," dodal Zaorálek.