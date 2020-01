Ropa prý může klesnout o 3 USD na barel, pokud bude nový virus jako SARS

Ropné trhy by se měly připravit na to, že smrtelný čínský koronavirus bude mít následky i na ně. Tvrdí to alespoň banka Goldman Sachs. Pokud je možné čerpat nějaká vodítka z epidemie SARS v roce 2003, největší ránu mohou čekat pohonné hmoty v letectví.

Globální poptávka by kvůli smrtícímu viru, který se začal šířit z provincie, by v letošním roce mohl způsobit pokles globální poptávky o 260.000 barelů denně. Z toho dvě třetiny by byly na úkor paliva do letadel. Ceny ropy by tak zřejmě následkem klesly o 2,90 USD na barel, říká americká banka, která propojila dopad SARS na poptávku a letošní objemy.

Koronavirus vyvolává na trzích nervozitu i dnes. Nákaza novým typem tohoto viru se šíří před oslavami nového čínského lunárního roku, kdy se miliony Číňanů chystají na cesty, ať už doma, nebo do zahraničí. Počet potvrzených případů nákazy stoupl v Číně na 440, epidemie plicního onemocnění způsobeného virem si vyžádala už devět životů. Americké centrum CDC mezitím potvrdilo první případ v USA a první případ má podle médií i Hongkong. Kvůli rychlému šíření nákazy dnes mimořádně zasedne Světová zdravotnická organizace (WHO). Epidemie viru SARS zabila před zhruba 17 lety skoro 800 lidí.

Pro trhy s ropou je možnost narušení dalším potenciálním zdrojem nejistoty. Letos si už minimálně jedním takovým obdobím prošly v souvislosti s tenzemi na Blízkém východě a nejnověji také v severní Africe.

Kolísavost cen ropy se tudíž může v nadcházejících týdnech zvyšovat. „Goldmani“ ale u cen Brentu pořád očekávají trend označovaný jako backwardation. To je taková podoba trhu, kdy jsou ceny pro dodávku ropy v dohledné budoucnosti vyšší než ceny kontraktů, které budou vypořádané později.

Obavy z dopadu na poptávku po ropě přitom budou pravděpodobně hrát proti nervozitě z možného narušení dodávek z Libye, Íránu a Iráku.

Vývoj ropy Brent za poslední rok:

„Zatímco reakce OPEC na straně nabídky by mohla omezit fundamentální dopad takovéhoto poptávkového šoku, počáteční nejistota z možného dopadu epidemie by mohla vést k většímu cenovému výprodeji, než naznačuje fundament,“ říkají analytici „goldmanů“ Damien Courvalin a Callum Bruce.



Zdroje: CNBC, Bloomberg, Patria.cz