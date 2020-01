Dimon (JPMorgan): Jedinou bublinou na finančních trzích je zadlužení vlád. Překvapit by mohla inflace

Šéf americké J.P.Morgan Chase Jamie Dimon v rámci WEF v Davosu uvedl, že jedinou bublinou, kterou aktuálně vidí na finančních trzích, je vývoj kolem vládních dluhopisů Největším překvapením roku 2020 by mohla být nečekaná akcelerace růstu inflace Dimon se kriticky vyjádřil k fenoménu negativních sazeb, který jako celek považuje za vynucený a chybný koncept. Pohled do historii naznačuje, že kdykoli se něco podobného objevilo, tak to ve finále nedopadlo dobře.