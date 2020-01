Kde vzít peníze na důchody? Odpoví šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

O tom, kde za deset let vzít peníze na důchody, bude dnes v 17:45 v pořadu TN.cz Napřímo s moderátorkou Bárou Divišovou hovořit předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Přímý přenos sledujte na TN.cz. Současný důchodový systém je prý neudržitelný a reálně hrozí, že za pár let už na důchody nebudou peníze. Národní rozpočtová rada ztrhala důchodovou reformu, kterou před několika dny představila ministryně práce a sociálních věcí. Návrh důchodové komise se nelíbí ani opozici. Penzijní reforma je podle všeho zatím v nedohlednu. Komise pro spravedlivé důchody sice představila tři možné varianty, kritici ale vytýkají, že se v plánech neřeší příjmy, z nichž by se penze platily. Markéta Pekarová Adamová na téma penzijní reformy uvedla, že se nejedná přímo o reformu, ale jen návrh, jakým způsobem rozdělit peníze. "Řeší jenom výdajovou složku, ale neřeší příjmy. To je jako bychom si vysnili vzdušný zámek, nebo vilku, ale skutečně peníze měli jen na takovou lepší chatku," řekla předsedkyně TOP. Podle jejích slov vůbec nezaznívají návrhy, jakým způsobem získat prostředky na financování důchodů. Důchodců totiž, na rozdíl od lidí v produktivním věku, stále přibývá.

Již dříve ze strany TOP 09 zaznělo, že budoucí důchody by mohly být dvousložkové. Jednu by tvořil "základní" důchod stejný pro všechny, který by měl být ale nižší než návrh ministryně Jany Maláčové, počítající s výší důchodu ve třetině průměrné mzdy. Druhou složkou by mělo být samostatné spoření občanů, které by k tomuto kroku vedla právě menší výše důchodu od státu.

Zvládne se stát o budoucí seniory postarat, nebo bude lepší se na to nespoléhat? Co se v TOP 09 nové předsedkyni podařilo změnit? Jak vychází s Miroslavem Kalouskem, který ji ve volbě nepodpořil? A co partnerství se Starosty před krajskými volbami? Dohodnou se, nebo ne? Nejen na to se dnes v 17:45 bude Markéty Pekarové Adamové ptát Bára Divišová v pořadu Napřímo.