Koruna si dělá přestávku po úterní rally

Česká koruna si dnes dělá přestávku po úterní rally, ve které se dostala na nejvyšší hodnoty od prosince 2012. Na páru s eurem kolem dnešního poledne oslabuje o zhruba 0,2 % na 25,133 za euro, ke kterému se dříve dokázala dostat i na 25,0480. Na dohled je 10denní klouzavý průměr 25,1615 Kč za euro, takže měnový pár nemusí utíkat moc daleko, ukazuje analýza.

Česká měna je v regionu střední a východní Evropy od začátku roku zatím nejúspěšnější měnou. Jedním z motorů jsou spekulace o možném zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou. Koruně pomáhal i zájem investorů o rizikovější aktiva.

Euro k dolaru kolem poledne umazává průběžné zisky a vrací se k úrovni předešlého závěru. Zlato po propadu v asijském obchodování dělá totéž a japonský jen stagnuje. Dech chytají také rozvíjející se akciové trhy po čínském ujištění, že Peking zpřísní opatření proti šíření nového typu koronaviru v nemocnicích.

Index MSCI pro rozvíjející se akciové trhy roste, zatímco včerejší seance pro něj byl nejhorší od začátku srpna. Toho se dopoledne chytá i pražská burza. Velké západoevropské burzy spíše stagnují a index Euro Stoxx 50 pro pět desítek blue-chip titulů v eurozóně je dokonce 0,1 % v záporu.

Z hlediska dat toho dnes na programu moc není. Z Ameriky přijdou data o prodeji starších domů. V Davosu pokračuje setkání Světového ekonomického fóra (WEF). Prezident Trump na jeho okraj pohrozil EU zavedením dodatečných cel na dovoz evropských automobilů do USA. Bílý dům by prý o těchto clech vážně uvažoval, pokud by Washington a Brusel nedokázaly dospět k obchodní dohodě . EU ale podle něj nemá jinou možnost než dohodu sjednat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1384 0.1488 25.1430 25.0870 CZK/USD 22.6768 0.1307 22.6810 22.6298 HUF/EUR 335.4805 0.3131 335.5800 333.9109 PLN/EUR 4.2350 0.1282 4.2394 4.2276

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6517 -0.0326 7.6646 7.6436 JPY/EUR 121.8784 0.0927 122.0130 121.7880 JPY/USD 109.9440 0.0746 110.0480 109.9350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8471 -0.2802 0.8497 0.8471 CHF/EUR 1.0768 0.2617 1.0790 1.0742 NOK/EUR 9.9489 -0.1886 9.9722 9.9404 SEK/EUR 10.5412 -0.1277 10.5586 10.5377 USD/EUR 1.1086 -0.1207 1.1095 1.1075

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4605 -0.0584 1.4650 1.4601 CAD/USD 1.3066 -0.0383 1.3085 1.3064

