Trump: EU nemá jinou možnost, než přijmout novou obchodní dohodu. Ve hře jsou tarify na auta, ale bylo by překvapivé, kdyby na ně skutečně došlo

Americký prezident Donald Trump se v rámci WEF v Davosu mimo jiné také setkal se šéfkou EK Ursulou van der Leyenovou a po setkání uvedl, že EU nemá jinou možnost, než vyjednat a přijmout novou obchodní dohodu s USA. Podle Trumpova vyjádření bylo setkání velmi přínosné. Trump už dříve pohrozil EU, že by mohlo dojít k zavedení velmi vysokých dovozních tarifů na evropské automobily, což by bylo pro EU velmi nepříjemné a jen obtížně by se s tím mohla vyrovnat, což dává USA celkem výhodnou pozici v nadcházejících jednáních. Americký prezident se vyjádřil v tom smyslu, že by byl velmi překvapený, kdyby mělo na tarify skutečně dojít.Podle Trumpa je vzájemná bilance už dlouhá léta z pohledu USA deficitní v řádu 100 - 150 mld. USD ročně v posledních letech.