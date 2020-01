Saúdský princ údajně hacknul mobil šéfa Amazonu Bezose

Saúdský princ Mohamed bin Salmán údajně hacknul mobilní telefon šéfa technologického gigantu Amazon Jeffa Bezose skrze zašifrovanou službu zasílání zpráv WhatsApp, uvedli dva lidé obeznámení s analýzou tohoto porušení bezpečnosti.

Přestože zpráva prince z poloviny roku 2018 určená Bezosovi vypadala neškodně, našli vyšetřovatelé digitální důkaz naznačující, že obsahovala kód, který nakonec vedl k nabourání se do telefonu tohoto miliardáře, uvedl jeden z těchto lidí.

List The Guardian v úterý informoval, že analýza krádeže dat z Bezosova telefonu zjistila, že ji spustil infikovaný videosoubor odeslaným z bin Salmánova osobního účtu. Další list The Financial Times potvrdil části zjištění Guardianu a dodal, že analýzu provedla světová obchodní poradenská firma FTI Consulting. Zástupce této firmy se odmítl vyjádřit se slovy: „My nekomentujeme, nepotvrzujeme ani nevyvracíme napojení na zakázky klientů či potenciálních klientů.“

Odhalení nových podrobností o narušení bezpečnosti nejbohatšího muže světa přišlo asi rok po překvapivém oznámení, že se Bezos a jeho manželka MacKenzie rozvádějí po 25 letech manželství. Bulvární list National Enquirer následně zveřejnil mimomanželský poměr mezi Bezosem a Lauren Sanchez v intimních zprávách zaslaných Bezosem.

Bezos poté napsal mimořádný příspěvek na blogu, kde tento bulvárobviňoval z vyhrožování zveřejněním více textových zpráv a fotografií, pokud Bezos veřejně nepotvrdí, že za zprávami bulváru nebyla žádná politická motivace ani vnější síla.

Gavin de Becker, bezpečnostní poradce Bezose, později řekl, že věří, že saúdskoarabská vláda se nabourala do Bezosova telefonu ještě před tím, než Enquirer tutp záležitost odhalil. Neposkytl ale jakýkoli přímý důkaz podporující jeho tvrzení, které přišlo od „našich vyšetřovatelů a několika odborníků“. De Becker zmínil obchodní vztahy mezi Saúdy a Enquirerem a jako důvod, proč by se bin Salmán mohl pokusit poškodit zakladatele Amazonu, uvedl pokrývání vraždy kritika saúdskoarabského režimu Džamála Chášukdžího listem Washington Post, který vlastní právě Bezos.

Saúdské velvyslanectví označilo v tweetu tyto zprávy za „absurdní“ a vyzvalo k vyšetřování této záležitosti, „abychom mohli mít všechna fakta“.

Ve středu bude zahájeno vyšetřování OSN. Očekává se, že se potvrdí, že Bezosův mobilní telefon byl napaden zprávou z WhatsAppu od bin Salmana, reportoval Washington Post v úterý večer. Není jisté, zda po hacknutí Bezosova telefonu byl možný přístup i k citlivým firemním informacím Amazonu.

Zdroj: Bloomberg