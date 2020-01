5 mýtů o crowdfundingovém investování

Kolem financování pomocí malých částek vybraných od více lidí (anglicky crowd) se stále rojí mnoho mýtů a povídaček. Jak je to tedy doopravdy s touto investiční novinkou. Nebo to novinka není?

1. Je to podpora háčkování deček nebo knížek, které nikdo nečte.

Ne. Crowdfunding sice mnoho lidí považuje za lepší verzi charity, protože si ji spojuje s uměleckými nebo komunitními projekty, což je samozřejmě pravda, ale v 21. století je to také seriózní nástroj pro investování především nižších částek. Nejobvyklejšími formami investice jsou P2P půjčky nebo investice do konkrétního projektu (P2B). Investor pak dostane zpět vloženou částku s úrokem zpravidla vyšším než by získal například využitím některého bankovního produktu. Firmy nebo projekty se často snaží investory odměnit také exkluzívními dárky nebo službami.

2. Funguje to teprve chvíli

Ne, princip výběru peněz na konkrétní projekt od více subjektů má dlouhou historii. Například newyorská socha Svobody nebo naše Národní divadlo byly financovány přesně takto, vědci a filozofové na volné noze nebo noviny si ve svých počátcích na živobytí také vydělávali především příspěvky příznivců. Rozmach moderní verze crowdfundingu ovšem nastal s nástupem internetu, kde je posílání peněz a získávání informací snadné a dostupné všem.

3. Financují se tím startupy a těm já nevěřím

Ne. I když financování inovativních a nových firem tvoří velkou část investic na crowdfundingových platformách, je také mnoho příležitostí investovat do časem prověřených firem. “Našim investorům se myšlenka investování do zavedených českých firem líbí, cítí se být součástí příběhu a rádi se podílejí na rozvoji malého a středního podnikání,” vysvětluje odlišný přístup pro investování Vít Hutař z platformy finGOOD.

4. Mně stačí mít peníze v bance

Pokud se spokojíte s úrokem nižším než je inflace a prakticky tak přicházíte o část svých peněz, je to v pořádku. Zdravý přístup k hospodaření ovšem vyžaduje aktivnější přístup a vyšší stupeň finanční gramotnosti. Základem je rozumné rozložení portfolia investic mezi konzervativnější (nákup dluhopisů, podílové fondy s nižším úročením) a rizikovější, nicméně výdělečnější (crowdfunding, akcie).

5. Je to příliš riskantní

Ačkoliv crowdfundingové platformy, na nichž lze investovat do firem, pracují s rizikem jinak než bankovní instituce. Všechny společnosti důkladně prověřují, zkoumají jejich finanční kondici, absolvují mnoho schůzek s vedením firmy a investorům pak předkládají ucelený investiční záměr podpořený tvrdými daty. Úrok je nastaven tak, aby investice uspokojila obě strany transakce.