Dovolená 2020: co potřebujeme vědět, když dovolenou plánujeme?

1. Cestování po Evropě? Využijte prodloužených víkendů

Prodloužené víkendy 2018 Datum Den Svátek 10. dubna 13. dubna Pátek Pondělí Velký pátek Velikonoční pondělí 1. května 8. května Pátek Pátek Svátek práce Den vítězství 6. července Pondělí Den upálení mistra Jana Husa 28. září Pondělí Den české státnosti 28. října Středa Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu Úterý Den boje za svobodu a demokracii

V roce 2020 se můžete těšit na opravdu bohatou dávku prodloužených víkendů, které nabízejí jedinečnou možnost vycestovat. Zaletět si do Říma, Londýna nebo Paříže? Právě tyto termíny jsou pro návštěvu evropských metropolí jako dělané. Pár dní bohatě stačí k načerpání atmosféry a odpočinku od každodenní reality. O jaké termíny se tedy jedná? První čtyřdenní volno nás čeká v polovině dubna díky Velikonočním svátkům. Dva prodloužené víkendy nabídne i květen, kdy budou volné dva pátky za sebou. Jeden prodloužený víkend bude i začátkem letních prázdnin a ke konci září, díky volným pondělkům. Pokud se vám to zdá stále málo, můžete si vzít dovolenou v pondělí a úterý před 28. říjnem nebo v pondělí před 17. listopadem. Suma sumárum tento rok je možné k cestování využít až 7 prodloužených víkendů.

Přemýšlíte-li o tom, že využijete státní svátky, abyste poznali nová města, neváhejte s nákupem letenek ale dlouho! „O cestování během prodloužených víkendů je zpravidla enormní zájem a letenky jdou na odbyt. Některé termíny o Velikonocích jsou už teď téměř vyprodané. Pokud si turisté chtějí být jisti, že letenky bez problémů pořídí, mají nejvyšší čas,“ radí ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

2. Kam za exotikou podle ročního období?

Zájem o cestování do exotických destinací rok od roku roste. „Češi se stávají zkušenými cestovali a zjišťují, že do dálkových destinací se lze vydat na vlastní pěst výrazně levněji než s cestovní kanceláří. Typickým příkladem je Bali – za letenku od ověřeného prodejce a ubytování zaplatí cestující podobné peníze jako za dvoutýdenní pobyt v evropském přímořském resortu. Takových příkladů, bychom našli mnoho,“ říká Trejbal. Pokud byste se také chtěli podívat do vzdálenější destinace, ale nevíte třeba kam, nechte se inspirovat žebříčkem neoblíbenějších dálkových destinací:

Thajsko Spojené Arabské Emiráty Srí Lanka Bali Maledivy Mauritius

3. Nepodceňujte pojištění proti úpadku leteckých společností

Než vycestujete, nezapomeňte si kromě cestovního pojištění zařídit i pojištění proti úpadku letecké společnosti. Zatímco cestovní kanceláře mají ze zákona povinnost disponovat tímto pojištěním, letecké společnosti ne. „V případě, že by letecká společnost zkrachovala dříve, než cestující uplatní své letenky, nevzniká žádný zákonný nárok na vrácení peněz. Pojištění proto nejen doporučujeme, ale i zprostředkováváme,“ říká Trejbal. Minulý rok došlo ke krachu mnoha leteckých společností. Svou činnost skončili např. slovinské aerolinky Adria Airways, francouzské Aigle Azur a XL Airways či britské Thomas Cook Airlines. Cestující, kteří neměli zajištěné pojištění proti úpadku, přišli o veškeré výdaje na letenky.

4. Pozor na podvodné prodejce letenek

Přibývá případů podvedených Čechů, kteří naletí na podvodné prodejce letenek. Většinou se jedná o zahraniční portály a srovnávače, které působí jako důvěryhodné. Po vystavení letenky, však často zbydou jen oči pro pláč, protože letenka neodpovídá původnímu popisu. Cestující si například pořídí letenku s jedním přestupem trvajícím 3 hodiny. Po zaplacení ale obdrží letenku, která je s přestupním časem 18 hodin a ještě přes jiné město. V některých případech cestující vůbec neodletí a ani nemají šanci dostat své peníze zpět. Předcházet tomuhle všemu můžete jednoduše, stačí, když si letenky koupíte u ověřených prodejců.

5. Kdy je ten správný čas na pořízení letenek?

Výhodné letenky je dobré hledat s předstihem, a to v řádech měsíců. Klasické letenky zpravidla kolem tří měsíců, nízkonákladové klidně i více jak šesti. O ceně také rozhoduje, kolik času jste ochotni trávit v letadle a na letišti při přestupech. Zpravidla se dá říct, že čím více přestupů a čím delší jsou, tím se můžete dostat na nižší cenu. Sehnat letenku za skvělou cenu je velké lákadlo. Než se však začnete radovat ze super levné letenky, nejdřív si ověřte, co všechno je v ceně zahrnuto. Většinou je nízká cena letenky na úkor některých služeb, např. povolené přepravy zavazadel či jejich velikosti.