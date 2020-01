Babiš chce spojovat ministerstva, ČSSD ani komunisty tím nepotěšil

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce znovu slučovat ministerstva. Tuto myšlenkou oprášil poté, co navrhnul odvolat z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) a jeho resort přidat ministru průmyslu Karlu Havlíčkovi (za ANO). Tím to ale nekončí. Premiér navrhuje spojit i ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví. Jenže to se nelíbí opozici, koaliční ČSSD a ani komunistům, kteří Babišův kabinet tolerují.

Karel Havlíček se v pátek stane superministrem a bude sedět na dvou ministerských křeslech najednou. Mimo resortu průmyslu a obchodu, který vede tři čtvrtě roku, převezme vládu i nad ministerstvem dopravy, z jehož vedení v pondělí premiér Babiš odvolal Vladimíra Kremlíka kvůli předražené zakázce.

Havlíček odpovídal v rozhovoru pro televizi Nova, jak se na nový rezort připravuje a jak dokáže skloubit pracovní povinnosti:

Babiš přitom chce, aby šlo o trvalé spojení ministerstev. S tím ale nesouhlasí nejen opoziční poslanci, ale ani vládní kolegové hnutí ANO. "Člověk, byť by to byl Superman, nemůže řídit ministerstva průmyslu, dopravy, vědu a výzkum a zároveň být vicepremiérem. Je to určité obcházení zákona, on někoho pověří, ale zákon mu k tomu žádný mandát nedává," řekl poslanec Jan Chvojka (ČSSD). "Já osobně s tím nesouhlasím a určitě o tom budu s předsedou vlády jednat," oznámil předseda komunistů Vojtěch Filip.

Podle premiéra Babiše je ale pověření Karla Havlíčka vedením dvou ministerstev prvním krokem k trvalému sloučení těchto resortů. A přidat by se k nim mohlo dokonce i ministerstvo pro místní rozvoj.

"Kdysi to bylo ministerstvo hospodářství, takže ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu a dopravy byly v jednom a potom se to rozdělilo, asi politici potřebovali více funkcí pro své kamarády, ale normálně by to mělo být dohromady," obhajoval návrh Babiš.