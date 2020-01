Nový stavební zákon by pomohl rychleji stavět a nevedl by k odlivu obyvatel z Prahy - Jan Kasl (Video)

Nový stavební zákon by měl výrazně urychlit povolování staveb v Česku. To, co dnes trvá léta, by mělo být vyřízeno za pár měsíců. Podle kritiků ale návrh vychází až příliš vstříc potřebám developerů a na ministerstvu pro místní rozvoj se hromadí tisíce připomínek. Co by přijetí zákona přineslo v praxi? Hostem Interview Plus je architekt a bývalý pražský primátor Jan Kasl. Pořad moderuje Jan Bumba.

