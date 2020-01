Trump: Na negativní sazby bych si rychle zvykl, líbí se mi ta myšlenka

Americký prezident Donald Trump se ve svém vystoupení na WEF v Davosu zabýval také rostoucím fenoménem záporných úrokových sazeb Trump uvedl, že se mu celá myšlenka "dostávat zaplaceno za půjčení si peněz" velmi zamlouvá a je to věc, na kterou by si údajně dokázal rychle zvyknout.Několik světových centrálních bank včetně ECB a BoJ přijaly politiku negativních sazeb ve snaze bojovat se slabou inflací a podpořit ekonomický růst . To následně vedlo k poklesu výnosů dotčených státních dluhopisů také pod nulu. Americké státní dluhopisy naproti tomu nesou úročení 1,8%. Trump vyzdvihl, že americká ekonomika vykazuje výborná čísla v mnoha ohledech nehledě na zmíněnou nevýhodu v podobě vyšších úrokových sazeb Analytici a ekonomové jsou rozděleni ohledně posuzování přínosů negativních sazeb. Trump se ve svém projevu také opětovně otřel o Fed a jeho měnovou politiku, když uvedl, že americká ekonomika si vede výborně nehledě na to, že Fed nejdříve zvýšil dolarové sazby příliš vysoko a následně je na druhou stranu začal snižovat příliš pozdě a pomalu.