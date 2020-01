Řidiči pozor. Silnice pokryje náledí a v noci se přidají mrznoucí mlhy

Až do středečního dopoledne se na českých silnicích může tvořit náledí. V noci si musíme dát pozor i na mrznoucí mlhy. Před nebezpečím napříč Českem varoval hydrometeorologický ústav. Nejméně by náledí mělo ohrožovat Frýdlantsko, Moravskoslezský kraj a Jeseník.

Výstraha neplatí jen pro řidiče. Velký pozor při pohybu venku by měli dávat i chodci. Zejména starší lidé a ti, kteří mají nějaké pohybové omezení, by měli, pokud je to jen trochu možné, vycházení ven omezit.

Na jihu Čech se mrznoucí mlhy objevovaly už v úterý v noci a nad ránem, přes den se budou přechodně rozpouštět, večer a v noci se ale budou podle meteorologů s největší pravděpodobností opět vytvářet.

Už úterní ráno se kvůli námraze na silnicích neobešlo bez nehod. Policisté jich zaznamenali několik desítek. Mezi nimi i jednu tragickou. Na zledovatělé silnici na Třebíčsku havaroval řidič, který sjel mimo vozovku. Jeho zranění byla natolik vážná, že na místě zemřel.

Pro během úterního dne zaznamenali meteorologové na několika místech, která jsou od sebe vzdálená jen pár kilometrů velké teplotní rozdíly. Na některých místech na jihu Čech, zejména na Šumavě, naměřili – 20 °C. Naopak v další lokalitě nepříliš vzdálené od místa měření s minusovou teplotou, teploměry ukazovaly pět stupňů nad nulou.