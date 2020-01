Akcie na maximách

Americké akciové indexy sa počas minulého týždňa dostali na nové historicky najvyššie úrovne, pričom európske akcie taktiež atakovali najvyššie úrovne. Za pozitívnou náladou na trhoch stoji viacero faktorov. Prvým bol pretrvávajúci optimizmus vďaka podpísaniu prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Investori sa teraz zameriavajú na informácie o druhej fáze. V najbližších týždňoch, keď sa na svet budú postupne dostávať nové informácie o druhej fáze, akciové indexy môžu byť podporované a pokračovať v raste. Druhým boli pozitívne dáta z trhu bývania v USA, kde výstavba nových domov v decembri bola najvyššia od roku 2006. Netreba zabudnúť aj na sľubný začiatok výsledkovej sezóny v USA. Minulý týždeň reportovali výsledky veľké banky, ktoré vo všeobecnosti prekonali očakávania. Dokonca banka JPMorgan dosiahla za štvrtý kvartál 2019 najvyšší zisk v histórii bankovníctva. Rok 2020 môže byť sľubný pre austrálsky a novozélandský dolár, keďže prípadné podpísanie druhej a tretej fázy obchodnej dohody by podporilo čínsku ekonomiku, ktorá je práve úzko spätá s austrálskou a novozélandskou ekonomikou, ktorým by to malo taktiež výrazne pomôcť. Netreba zabúdať ani na Britskú libru, ktorá má taktiež potenciál na rast v prípade, ak Británia opustí EÚ s dohodou, pričom voči americkému doláru by mohla posilniť až o 10 %. Na komoditných trhoch bol zaujímavý vývoj cien ropy, ktorá odovzdala všetky zisky nadobudnuté po napätí na Blízkom východe.