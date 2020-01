Německo - index ZEW v lednu nejvýše od července 2015

Bedlivě sledovaný index institutu ZEW, který zachycuje očekávaní stran hospodářského růstu nejsilnější evropské ekonomiky, se podle dnešních údajů dostal v lednu na svoji nejvyšší úroveň od července 2015 (viz graf níže), když výrazně překonal předpoklad trhu. Je to dosud jeden z nejvýraznějších dokladů toho, že německá ekonomika se stabilizuje. To je příznivou zprávou pro českou ekonomiku – a tedy i korunu – , jelikož to znamená, že se stabilizuje nejdůležitější obchodní partner Česka, a to dříve, než jeho propad stačil na českou ekonomiku jakkoli citelněji dolehnout.

Lukáš Kovanda, Ph.D.