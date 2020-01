Centrální depozitář zdraží za evidenci cenných papírů (dluhopisů)

Centrální depozitář cenných papírů (dále jen CDCP) oznámil s účinností od letošního 1. července změnu ceníku. Většina položek zůstává nezměněna, zbystřit vlastně musí jen emitenti a držitelé dluhopisů. Zatímco samotné emitující společnosti čeká úspora, někteří držitelé dluhových cenných papírů naopak budou muset za evidenci svých investic zaplatit více.

Ke změně měl CDCP přistoupit po detailní analýze a mezinárodním srovnání. Generální ředitel CDCP Ondřej Dusílek změny odůvodnil takto: „Jsme přesvědčeni, že postupné přiblížení se struktuře poplatků zahraničních depozitářů je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti centrálního depozitáře v Evropě a rozvoji tuzemského kapitálového trhu. Cílem této změny je udržitelnost poskytování služeb emitentům, ze které budou v dlouhodobém horizontu profitovat také držitelé dluhopisů a naši účastníci“.

Emitenti a úspora 40 procent

Pro emitenty bude platit nový „levnější“ vzoreček pro výpočet poplatku za zápis emise dluhopisů do evidence. Zatímco nyní se používá vzorec (0,00005+k2*M)*O, nově bude (0,000025+k2*M)*O. Navíc uvedený koeficient „k2“, který zohledňuje počet měsíců dluhopisu do jeho splatnosti, se výrazně snižuje. U dluhopisů se splatností do 10 let z 0,0000017 na 0,000001. U dluhopisů do 30 let pak z 0,000001 na 0,0000006. Doplnit lze, že ve vzorci uvedené „M“ značí právě počet měsíců do splatnosti, „O“ pak samotný nominální objem emise.

Zkrátka například při emisi 10 letých dluhopisů v objemu 100 mil. Kč nově emitent za samotný zápis zaplatí 14 500 Kč, oproti v současnosti 25 400 Kč. Zmiňované změny lze obecně kvantifikovat jako zhruba 40 % úsporu pro emitenty.

Naopak zhruba o 100 procentním zdražení lze hovořit pro samotné držitele dluhopisů. Navíc někteří s nižším objemem, kteří dosud za dluhopisy na svém účtu v CDCP ani platit nemuseli, nově již čekají poplatky. Nadále sice zůstává v platnosti, že pokud vypočtený denní poplatek za evidenci bude nižší než 0,50 Kč, se díky zaokrouhlení dolů nevybírá, nicméně díky rostoucímu koeficientu ve vzorci to nově bude vlastně platit jen pro majitele dluhopisu do nominální hodnoty 1,8 mil. Kč. V současnosti má přitom evidenci zdarma vlastník dluhopisu do objemu 3,6 mil. Kč.

Pro daný vzorec O*d (p.a.) se zkrátka koeficient „d“ například pro vlastníky dluhopisů do 100 mil. Kč zvyšuje z 0,00005 na 0,0001. Zmiňovaný vlastník dluhopisů v nominální hodnotě 1,8 mil. Kč tak nově zaplatí denně vlastně korunu, resp. ročně 360 Kč. Vlastníka dluhopisů v objemu 10 mil. Kč pak vyjde ročně evidence nově na 1 000 Kč oproti současným 500 Kč.

Výše uvedené změny ceníku se vlastně vztahují jen na tzv. účastníky CDCP (obchodníky s cp/banky). Jak se tedy dotknou samotných klientů, je vždy dáno smlouvou s obchodníkem. Ve většině případů však dochází k přeúčtovávání poplatků v poměru 1:1.

Závěrem možno připomenout, že CDCP je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha. V roce 2010 společnost převzala veškeré evidence Střediska cenných papírů (SCP), čímž vlastně zároveň skončila relativně jednoduchá možnost nahlášení změn třeba jen adresy přímo na přepážce SCP. Od té doby se s takovým požadavkem, třeba i drobní akcionáři z kupónové privatizace, musí vždy obrátit jen na účastníky CDCP. V ten okamžik se však případný tzv. nezařazený účet musí stát zařazeným. Navíc nově od letošního 1. ledna si již „zapomnětlivý člověk“ ani nemůže přímo u CDCP on-line ověřit, zda má nezařazený účet a tedy ještě nějaké akcie např. z kupónové privatizace v CDCP. Musí s dotazem také k účastníkovi CDCP...