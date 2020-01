Šéf Huawei: USA mohou dále stupňovat svou kampaň, ale dopad na business bude jen minimální

CEO čínské telekomunikační společnosti Huawei Ren Zhengfei v rámci svého vystoupení na WEF mimo jiné uvedl, že očekává ze strany USA další eskalace negativní kampaně vůči společnosti, ale její dopad na reálné podnikání a hospodaření firmy bude v podstatě minimální. Vedení společnosti se poučilo a sestavilo lepší a odolnější team, který zajistí, že firma přežije i další útoky.Huawei se v loňském roce objevila na americkém blacklistu zapovězených firem. USA se navíc snaží přesvědčit také své spojence, aby od aktivit čínské firmy , které je na špici vývoje a budování telekomunikačních sítí 5G dali ruce pryč.Podle šéfa firmy v posledních 5 letech masivně investovala do svých jádrových technologií a do příprav "plánu B", který by měl zajistit přežití firmy