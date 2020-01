Artus: Co by mohlo spustit „dluhovou pohromu“

Nad nebezpečím, které mohou představovat vysoké dluhy vyspělých zemí, se ve své poslední analýze zamýšlí hlavní ekonom francouzské banky Natixis. Tvrdí, že „pohroma“ by nastala v případě, že by došlo k návratu vyšší inflace, který by vyvolal „výrazný růst sazeb“.



První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj zadlužení veřejného a soukromého sektoru v zemích OECD. Ten dosáhl svého vrcholu v roce 2008 a následně začal proces oddlužení. Ovšem po roce 2007 naopak prudce roste zadlužení sektoru veřejného. Ke stabilizaci dochází u obou až v posledních letech a to se projevuje i na agregátní úrovni. Celkové dluhy zemí OECD se tak blíží 280 % HDP:





Artus tvrdí, že návrat inflace a prudký růst sazeb by byl pohromou pro dlužníky, a to kvůli růstu úrokových nákladů. A také pro věřitele, protože by klesla hodnota jejich pohledávek a dluhopisů . Jak pravděpodobný tento scénář je? Ekonom poukazuje na to, že vyspělé země zatím čelí jen omezeným mzdovým tlakům, které následně tlumí rovněž celkovou inflaci . Jejich příčina pak podle jeho názoru tkví v růstu participace – podílu lidí v produktivním věku, kteří jsou aktivní na trhu práce , viz první z další dvojky grafů. Druhý obrázek pak popisuje změny pracovní síly v zemích OECD:Z uvedeného tedy plyne, že budoucí inflační tlaky budou závislé zejména na dalším vývoji participace. Artus v této souvislosti ukazuje následující obrázek, který srovnává míru participace ve vybraných vyspělých zemích:Podle ekonoma existují země, kde se míra participace nachází znatelně nad úrovní, na které se nachází v zemích OECD jako celku. A to „dává prostor pro naději, že celková míra participace vyspělých zemí bude i nadále růst“. Pokud se tak stane, neměla by se tudíž dostavit ani ona „dluhová pohroma“.Zdroj: Natixis