Světové ekonomické fórum v Davosu, video-analýzy pro tento týden

Včerejší den se nesl ve znamení sníženého objemu a volatility na trzích. Ve Spojených státech slavili státní svátek - Den Martina Luthera Kinga.

Dnes je již vše v normálu a na trzích můžeme očekávat opět zvýšenou volatiltu. Avšak ne ani tak díky důležitým fundamentům ze Spojených států, EU nebo z Británie, ale díky světovému ekonomickému fóru, které se letos koná ve švýcarském Davosu.

Fóra se mimo jiné zúčastní i US prezident Donald Trump a investoři by rádi viděli pokrok ve vyjednávání s Francií ohledně zabránění dalšímu uvalení cel. Podle posledních zpráv se USA s Francií usmířili a minimálně v tomto roce by nemělo dojít k uvalení cel či dokonce k obchodní válce.

Donald Trump je letos ve znevýhodněné pozici, čelí Impeachmentu a blíží se volby nového prezidenta v USA. Lze tak očekávat, že jeho jednání bude v následujícím roce spíše smířlivé.

Kromě Trumpa je další hvězdou v Davosu asi nejznámější aktivistka Greta Thunbergová.

Více se dozvíte v Týdenní technické analýze níže.

Akciovými trhy budou v následujících týdnech hýbat také výsledky amerických firem za 4. kvartál roku 2019.

Tzv. Earnings je v plném proudu. Dnes reportuje mimo jiné Netflix či IBM. Zítra své výsledky zveřejní Johnson & Johnson.

Týdenní technická analýza Benchmark - přehled makro zpráv