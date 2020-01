Čínský virus ohrožuje lidské zdraví i trhy

Koronavirus pocházející z čínského města Wu-chan zabil čtyři lidi, přičemž nakažených je více než 200. Virus se objevil před svátky čínského nového lunárního roku, během nichž se očekává, že budou cestovat stovky milionů lidí. Včera čínské úřady potvrdily, že nákaza může přecházet i z člověka na člověka. Virus přitom může zasáhnout nejenom lidské zdraví, ale i ekonomiku a trhy.

Čínské a hongkongské akcie kvůli obavám z šíření viru značně klesaly, zasáhly zejména cestovní ruch a maloobchodní akcie. Hongkongský benchmarkový index Hang Seng dnes klesl o 2,8 %, což je jeho nejhorší denní pokles od října 2018, zatímco čínský index Shanghai Composite klesl o 1,7 %. Averze vůči riziku se promítla i do evropské obchodní seance. Kompozitní Stoxx 50 odmazává více než 0,7 %. Podobně i čínský jüan vůči dolaru oslabil o 0,6 %.

Evropští investoři by měli sledovat zejména akcie luxusu exponovaného na Čínu, jako Richemont, Swatch, LVMH a Kering, kterým se kvůli obavám z nákazy dopadajícího do výdajů nedařilo ani včera. LVMH klesá o více než 2 % a Burberry dokonce o více než 4 %.

Akcie provozovatele bezcelních obchodů Dufry klesly od pondělního rána o 4,5 %, tato společnost také provozuje vysokorychlostní železniční spojení mezi Čínou a Hongkongem. Wharf Real Estate Investment, která provozuje nákupní centra v Hongkongu, dnes klesá o více než 4 %.

Akcie společností cestovního ruchu v Asii také prudce ubíraly. Mezinárodní letiště v Šanghaji kleslo o 2,2 %, společnost Air China odmazala v Hongkongu 6,0 % a China Eastern v Hongkongu 6,7 %. Podobný průběh může čekat i letecké společnosti s expozicí na Asii, včetně Air France-KLM, Deutsche Lufthansa a IAG.

Čínské zdravotnické akcie naopak po zprávách o přenosu z člověka na člověka vzrostly. Akcie výrobců léčiv, včetně Shanghai Shenqi Pharmaceutical a Zhende Medical, narostly o denní limit 10 procent. A na podobné vlně by se mohl vést i např. Roche a GlaxoSmithKline.

Citigroup uvedla, že ačkoli obavy z nákazy mohou ovlivnit cestovní ruch a související odvětví v Číně, je ještě příliš brzy na to, určit závažnost. "V současné fázi nemůžeme vyčíslit potenciální dopad a potřebujeme sledovat trend během čínského nového roku," uvedli analytici banky.

Tento nový virus z rodiny viru SARS, známý jako 2019-nCov, byl poprvé objeven u lidí, kteří nakupovali nebo pracovali na trhu v centru města Wu-chan a poprvé byl nahlášen koncem prosince.. Tento patogen mohl být přenesen na člověka z živých zvířat, která se tam prodávají. Nákaza byla hlášena také v Thajsku, Jižní Koreji a Japonsku. Mezi příznaky patří horečka a potíže s dýcháním.

Obliba čerstvého masa ze zvířat, která nebyla v karanténě a ani nepochází z volné přírody „činí Čínu náchylnou k riziku nákazy novým virem prostřednictvím zvířecího i lidského kontaktu,“ řekl profesor imunologie v Pekingu Wang Jüe-tan. "To samé platí i pro ebolu, která vznikla v důsledku konzumace lesních zvířat v Africe. “

Čínské úřady uvedly, že nákaze se „stále dá předcházet a kontrolovat ji“. "Kdyby to bylo stejně nakažlivé jako chřipka, viděli bychom v Číně i po celém světě rychlejší šíření,“ řekla Raina MacIntyre, profesorka globální biologické bezpečnosti na University of New SouthWales. "Viry však mohou mutovat a změnit průběhu epidemie.“ Riziko nákazy zvyšuje i čínský nový lunární rok, kdy cestují miliony Číňanů jak doma, tak do zahraničí.

Koronavirus je podobný SARS, jehož pandemie v Asii před 17 lety zabila 800 lidí. Čínský cestovní ruch, doprava a maloobchod byly tehdy silně zasaženy, protože lidé zůstávali doma. Domácí spotřeba prudce poklesla, stejně jako ceny nemovitostí a finanční trhy. Epidemie odepsala podle čínského statistického úřadu citovaném v China Daily v roce 2003 z růstu HDP v Číně odhadem 0,8 procentního bodu. Jeden akademický výzkum z roku 2003 odhaduje světové náklady na téměř 40 miliard USD nebo více.

Carnell z ING varoval, že pokud se spotřebitelé vystraší, dopad na ekonomiku může být významný. "Podobné věci ... brání lidem v ekonomické činnosti. Nechodí ven. Necestují. Nechodí do restaurací... Dokonce ani nemusí moc lidí umřít nebo se nakazit. Stačí, když se lidé budou bát, že to bude mít velmi masivní a možná i docela dlouhodobý dopad,“ varoval.

Zítra se v Ženevě sejde krizový výbor WHO a projedná, „zda nákaza představuje pro veřejnost stav zdravotní nouze mezinárodního významu, a také, co dělat na její zvládnutí.“

Zdroj: CNBC, Bloomberg, FT